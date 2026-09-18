Hintli kuru meyve ithalatçıları Gaziantep'te Türk ihracatçılarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hintli kuru meyve ithalatçıları Gaziantep'te Türk ihracatçılarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hintli kuru meyve ithalatçıları Gaziantep\'te Türk ihracatçılarla buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Hindistan pazarındaki payı artırmak için Hintli ithalatçıları Gaziantep'te Türk ihracatçılarla bir araya getirdi. İkili görüşmelerin ardından heyet, bölgedeki üretim tesislerini gezerek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türk kuru meyvelerinin Hindistan pazarındaki payını artırmak amacıyla Hintli ithalatçıları Gaziantep'te Türk ihracatçılarla buluşturdu.

Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör kurulunun, hedef pazar olarak belirlediği Hindistan'dan Türk kuru meyvelerinin bilinirliğini ve ihracatını artırmak amacıyla alım heyeti programı düzenlendi. Program kapsamında Hindistan'dan gelen kuru meyve ithalatçıları, Gaziantep ve bölge illerinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı'nın destek ve himayesinde, Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Kurulunun organizasyonu ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen programda, Hintli firmaların temsilcileri ile Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerde Türk kuru meyveleri tanıtılırken, yeni ticari iş bağlantılarının kurulmasına yönelik temaslarda bulunuldu.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, Hindistan'ın yüksek nüfusu ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle Türk kuru meyve sektörü açısından önemli bir hedef pazar olduğunu belirtti. Türk kuru meyve ihracatçılarının Hindistan pazarından daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla Sektör Kurulu olarak "Turkish Dried Fruits" adlı Turquality projesinin başlatıldığını ifade eden Bakır, "Proje ile Hintli tüketicileri üstün kalitesi, zengin tadı ve kapsamlı yararlarıyla tanınan Türk kuru meyveleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Hedef, bilinirliği ve tüketimi artırmak"

Proje kapsamında Hindistan'da yapılan çeşitli tanıtım faaliyetleri akabinde kuru meyve ithalatçılarının Gaziantep'te Türk ihracatçılarla buluşturulduğunu belirten Bakır, "Birlik olarak en büyük amacımız, Türk kuru meyvelerinin dünya genelindeki bilinirliğini ve tüketimini artırmaktır. Bu kapsamda Türk ihracatçıları olarak Anadolu'nun lezzetli ve kaliteli kuru meyvelerini dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturmak için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Sektör Kurulu organizasyonu ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası'nda düzenlediğimiz alım heyeti programıyla verimli bir etkinliğe imza attık. Etkinlik kapsamında ihracatçılarımız, Hintli firma temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirerek ürünlerini tanıtma ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı elde etti. Önümüzdeki dönemde Hindistan'a yönelik kuru meyve ihracatımızda belirgin bir artış gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

İkili görüşmelerin ardından Hindistan'dan Gaziantep'e gelen alım heyeti, kuru meyve sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretim tesislerini ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA
Güneydoğu AnadoluHindistanGaziantepİhracatEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
Aksaray’da rüzgarla imtihan Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 68’i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor Üniversite öğrencilerinin yüzde 68'i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor
15:36
Antrenmanı yarıda bıraktı Fenerbahçe’de sakatlık şoku
Antrenmanı yarıda bıraktı! Fenerbahçe'de sakatlık şoku
15:28
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
15:13
Mert Günok’un A Milli Takım’ı bırakma nedeni ortaya çıktı Montella detayı bomba
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 15:41:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Hintli kuru meyve ithalatçıları Gaziantep'te Türk ihracatçılarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement