Hisarcık Belediye Başkanı Demirtaş, OEDAŞ ile enerji altyapısı projelerini görüştü

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu'yu ziyaret ederek, ilçenin enerji altyapısını güçlendirecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Altınok, OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu'yu ziyaret etti. Görüşmede, ilçenin enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli konular ele alındı.

Gerçekleştirilen ziyarette; Emet-Simav çevre yolu aydınlatma projesi, Bağlar Yanı bölgesinde yeni enerji iletim hatlarının oluşturulması, Simav-Gediz çevre yolu aydınlatma çalışmaları ve kırsal alanlardaki işletmelerin ihtiyaç duyduğu yeni elektrik hatlarının bir an önce hayata geçirilmesi konuları değerlendirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, ilçenin gelişimi, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve yeni yatırım alanlarının enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Demirtaş, nazik ev sahipliği, yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.