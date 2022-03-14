Hisarcık'ta çiftçiler "Ekilmedik Arazi Kalmasın" parolasıyla toplandı - Son Dakika
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Hisarcık'ta çiftçiler "Ekilmedik Arazi Kalmasın" parolasıyla toplandı

14.03.2022 11:05
Hisarcık'ta çiftçiler "Ekilmedik Arazi Kalmasın" parolasıyla toplandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çiftçiler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi kaynaklı yüzde 75 hibe destekli yağlık ayçiçeği ekimi konusunda bir araya geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çiftçiler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi kaynaklı yüzde 75 hibe destekli yağlık ayçiçeği ekimi konusunda bir araya geldi.

Ziraat Odası Toplantı Salonunda Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan başkanlığında, "Ekilmedik Arazi Kalmasın" parolasıyla toplanan çiftçiler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi kaynaklı toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe destekli yağlık ayçiçeği ekimi konusunda bilgilendirildi.

Toplu üretim ile Türkiye'nin tarım ürünlerindeki ihtiyacı, ihracatı ve ithalatına katkı sağlamak için çiftçilerle bir araya geldiklerini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan," Ülkemize, kendimize faydalı olmak istiyorsak arazilerimizi birleştirmeliyiz. En azından mevkilerde ürünleri birleştirerek toplu üretim deseni ile tarım üretiminin sorunlarını, girdilerini an aza düşürmek sürdürülebilir tarım yapmamızı sağlayacaktır. Yaptığımız toplantıda, bölgemizin iklim şartlarına uygun ürünleri üretmek, birim alanda daha fazla gelir elde etmek için şeker pancarı hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Biz üretmezsek kendi topraklarımızda dilim dilim karpuz, gram gram yağ alır duruma geliriz. Ülkemizin üretime ihtiyacı olduğu şu dönemde toplantıya katılan çiftçilere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta çiftçiler Ekilmedik Arazi Kalmasın parolasıyla toplandı

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Ziraat Odası, Hisarcık, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta çiftçiler 'Ekilmedik Arazi Kalmasın' parolasıyla toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hisarcık'ta çiftçiler "Ekilmedik Arazi Kalmasın" parolasıyla toplandı - Son Dakika
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