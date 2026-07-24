Hisarcık Aşağı Yoncaağaç Köyü’nde Çok Amaçlı Salon açıldı ve hayır yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Hisarcık Aşağı Yoncaağaç Köyü’nde Çok Amaçlı Salon açıldı ve hayır yemeği düzenlendi

Hisarcık Aşağı Yoncaağaç Köyü’nde Çok Amaçlı Salon açıldı ve hayır yemeği düzenlendi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Aşağı Yoncaağaç köyünde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Salon, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta dua edildi ve geleneksel hayır yemeği ikram edildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Aşağı Yoncaağaç köyünde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Salon, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programı kapsamında köy halkının katılımıyla geleneksel hayır yemeği de gerçekleştirildi.

Cuma namazının ardından Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından inşa edilen iki katlı Çok Amaçlı Salonun açılışı, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin yaptığı dua ile gerçekleştirildi. Açılışın ardından vatandaşlara çorba, tas kebabı, pilav ve tatlı ikram edildi.

Programa Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Hakkı Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy Muhtarı Hilmi Pektaş, kaza ve belalardan korunmak amacıyla köy halkının desteğiyle her yıl geleneksel olarak hayır yemeği düzenlediklerini belirtti. Pektaş, Çok Amaçlı Salonun köye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan hayırseverlere ve programa katılan tüm misafirlere şükranlarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hisarcık Aşağı Yoncaağaç Köyü’nde Çok Amaçlı Salon açıldı ve hayır yemeği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık Aşağı Yoncaağaç Köyü’nde Çok Amaçlı Salon açıldı ve hayır yemeği düzenlendi - Son Dakika
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