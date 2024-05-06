Hisarcık'ta Don Olayı: Üzüm Bağları ve Sebze Fideleri Zarar Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Hisarcık'ta Don Olayı: Üzüm Bağları ve Sebze Fideleri Zarar Gördü

Hisarcık\'ta Don Olayı: Üzüm Bağları ve Sebze Fideleri Zarar Gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gece yarısı yaşanan don olayı, üzüm bağları, erik, kiraz ve ceviz ağaçları ile sebze fidelerine zarar verdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin talepleri doğrultusunda zarar gören ürünleri inceledi ve tutanak tuttu.

06.05.2024 17:41
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dondan üzüm bağları, erik, kiraz ve ceviz ağaçları ile sebze fidelerinin zarar gördüğü bildirildi.

İlçede gece yarısı 1 derecelere kadar düşen hava sıcaklığının ardından don olayı yaşandı. Özellikle yeni göz vermeye başlayan üzüm bağlarında, kiraz, ceviz ve erik ağaçlarında etkili olan don olayından mısır, patates, domates, salatalık ve karpuz fideleri de zarar gördü.

İlçede yaşanan donun ardından İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından üreticilerden gelen talepler doğrultusunda dondan zarar gören ürünler yerinde incelendi ve tutanak tutuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta Don Olayı: Üzüm Bağları ve Sebze Fideleri Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta Don Olayı: Üzüm Bağları ve Sebze Fideleri Zarar Gördü - Son Dakika
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