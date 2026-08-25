Hisarcık\'ta Su Sondaj İhalesi Tamamlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Aşağıyoncaağaç ve Karaağıl köylerinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında, encümen üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ihale sonucunda, köylerin içme suyu kaynaklarının artırılması ve mevcut su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak sondaj çalışmasının ihalesi tamamlandı.

Gerçekleştirilecek sondaj çalışmasıyla birlikte Aşağıyoncaağaç ve Karaağıl köylerinin içme suyu kaynaklarının güçlendirilmesi ve vatandaşların su ihtiyacının daha sağlıklı ve yeterli şekilde karşılanması hedefleniyor.