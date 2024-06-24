Hisarcık'ta Vişne Hasadı Başladı: Kilosu 18 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Hisarcık'ta Vişne Hasadı Başladı: Kilosu 18 TL

Hisarcık\'ta Vişne Hasadı Başladı: Kilosu 18 TL

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hasat dönemi ile birlikte tüccarlar tarafından vişnenin kilosu 18 TL'den alınmaya başlandı. Geçen yıl 8 TL olan fiyat ise bu yıl yükselerek 18 TL oldu. Vişne üreticileri ise tüccarın verdiği fiyatı düşük buluyor.

24.06.2024 13:04
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hasat dönemi ile birlikte tüccarlar tarafından vişnenin kilosu 18 TL'den alınmaya başlandı.

İlçede vişne hasadı başlarken alım fiyatları da belli oldu. Geçen yıl 8 TL fiyatla açılan vişne sezonu bu yıl 18 liradan açılırken, vişne üreticileri tüccarın verdiği fiyatı düşük buluyor.

Vişne alıcısı Ahmet Narşap, üreticilerden satın aldıkları vişneleri İzmir'deki meyve suyu işleme şirketlerine gönderdiklerini, soğuk hava depolarında muhafaza edilen vişnelerin daha sonra işleme tabi tutularak piyasaya sürüldüğünü söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta Vişne Hasadı Başladı: Kilosu 18 TL - Son Dakika

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