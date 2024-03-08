Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi\'nden yem ve gübre fiyatlarında indirim

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'nce yem ve gübre fiyatlarında indirime gidildiği bildirildi.
Kampanyanın 5 Mart -14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacağını söyleyen Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Emre Özkan, "50 kilogramlık çuvallardaki değişik yemlerde yüzde 5, gübre fiyatlarında ise 20-37 TL arasında indirime gidildi. Yem ve gübredeki indirimler ürünlere farklı yansıdı. Yeni yem fiyatları şu şekilde belirlendi, Besi Geliştirme 458 TL. Besi Bitiş 464 TL, Süt 18 yemi 482 TL, Süt 19 yemi 512 TL, Süt 20 yemi 528 TL, Kuru Dönem 491 TL, Buzağı Büyütme 504 TL, Kuzu Büyütme 460 TL'ye düştü. Ayrıca DAP gübrede 22 TL, 20.20.0 gübrede 20 TL, Nitropower % 33 gübrede 36 TL, ÜRE gübrede ise 37 TL indirime gidildi" dedi. - KÜTAHYA
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ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 21. bölümünde, Apple'ın yeni zammı, yeni M3 MacBook Air modeli ve diğer önemli haberler ele alınıyor. Ayrıca SPK'nın Midas Yatırım Menkul Değerler'e verdiği ceza, Spotify'ın abonelik ücreti, WatchOS 10.4 güncellemesi, Apple'ın 2025'te çıkabileceği söylenen katlanabilir MacBook'u, Vision Pro Güncellemesi, Nothing Phone (2) telefonunun Türkiye fiyatı ve özellikleri, Çin'de geliştirilen kuş benzeri uçan robot, Asus ROG Zephyrus G16 incelemesi, Apple Car'ın bilinmeyen detayları, Honor Magic V2 katlanabilir telefonun tanıtımı, Elon Musk'ın OpenAI'dan ayrılışı, Mercedes'in elektrikli otomobil planı, Tesla'nın piyasa değerinin düşmesi, Türkiye'de 5G geçiş tarihi, Şubat 2024'te en çok satılan elektrikli otomobiller, Apple'ın zam yapması, yeni M3 MacBook Air modelleri, App Store'da Apple'ın suçlu bulunması ve Windows 11'de Android telefonunun webcam olarak kullanılabilmesi gibi konular da programda ele alınacak.
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