Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi\'nden yem ve gübre fiyatlarında indirim

Havza'da Çiçekçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Yoğunluk Yaşadı

Samsun'un Havza ilçesinde çiçekçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yoğunluk yaşadı. Havza'da karanfil 25 ila 30, gül 75 liradan satılırken, saksılı çiçekler ise 200 ila bin lira arasında alıcı buluyor. İlçede çiçekçilik yapan Savaş Karaman, yoğun bir iş günü geçirdiklerini, siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirterek, 'Bir taraftan dükkandan satış yaptık, diğer taraftan internet ve telefonla verilen siparişleri adreslere teslim etmeye çalıştık. En çok karanfil ve gül satışı yapıyoruz. Telefonla gelen siparişlerimizde ise daha çok saksı çiçekleri tercih ediliyor.' dedi.