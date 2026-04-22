Hisarcıklıoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı
Hisarcıklıoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 12:01
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, eğitimli çocukların güçlü Türkiye'nin temeli olduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eğitimli, özgüvenli ve mutlu çocukların, güçlü bir Türkiye'nin temeli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yüzünün güldüğü, umutlarının yeşerdiği, barış ve güven içinde bir gelecek diliyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan'ın, Türk milletinin egemenliğini kayıtsız şartsız kendi iradesine teslim ettiği, çocuklarının ise bu büyük mirasın en kıymetli emanetçileri olarak görüldüğü çok özel bir gün olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla taçlanan bu anlamlı tarihin, geleceğe olan inancın ve umutların en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, yarınların teminatı olan çocukların daha güçlü, müreffeh ve huzurlu bir ülkede yaşamaları için çalışmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerinin altını çizerek, TOBB olarak ülkenin 81 ilinde, 245 eğitim öğretim tesisini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını, eğitimli, özgüvenli ve mutlu çocukların, güçlü bir Türkiye'nin temeli olduğunu bildirdi.

"Saldırıların tekrarlanmaması için gerekli önlemler acil bir şekilde alınmalı"

Son günlerde yaşanan ve toplumu derinden üzen okul saldırılarının, üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir gerçeği bir kez daha hatırlattığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Okullarımız, çocuklarımızın kendilerini en güvende hissetmeleri gereken yerlerdir. Şiddetin her türlüsünü reddediyor, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu ortamlarda büyümesi için hep birlikte daha fazla sorumluluk almamız gerektiğine inanıyorum. Saldırıların tüm boyutlarıyla araştırılıp aydınlığa kavuşturulması ve tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin acil bir şekilde alınması önem arz etmekte. Çocuklarımızın yüzünün güldüğü, umutlarının yeşerdiği, barış ve güven içinde bir gelecek diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli egemenliğimizi bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

