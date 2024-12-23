Hisarcıklıoğlu'ndan Emek Yoğun Sektörlere Destek Çağrısı

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesini istedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız. Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Artan maliyetler, üretim ve ihracatı olumsuz etkiliyor. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır." - ANKARA