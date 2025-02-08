Hisarcıklıoğlu WCF Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Hisarcıklıoğlu WCF Başkanlığına Yeniden Seçildi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, WCF Başkanlığına 3 yıl daha seçilerek Türk iş dünyasını temsil edecek.

08.02.2025 10:40
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 150 ülkenin Ticaret ve Sanayi Odasından güven mesajı alarak, 2023'den beri sürdürdüğü Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığına 3 yıl için yeniden seçildi. WCF Genel Konseyi'nde oyların büyük çoğunluğunu alan Hisarcıklıoğlu, "Bu görev ülkemiz iş dünyası için de büyük bir gurur. Türk özel sektörünün küresel ortamda da bayraktarı olup haklarını savunmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

150 ülkedeki Ticaret ve Sanayi Odasını tek çatı altında birleştiren Dünya Odalar Federasyonu'nun (World Chamber Federation - WCF) Başkanlığı'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden seçildi. WCF Genel Konsey üyeleri tarafından elektronik ortamda yapılan oylamada, Hisarcıklıoğlu kullanılan oyların büyük çoğunluğunu aldı. Hisarcıklıoğlu'nun yeni dönem görevi 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayarak 3 yıl devam edecek.

"Dünya ekonomisi ve küresel ticaret sistemi zor bir dönemden geçiyor"

Seçimin ardından bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Dünya ekonomisi ve küresel ticaret sistemi zor bir dönemden geçiyor. Korumacılığın arttığı, ticaret - tarife savaşlarının başladığı bir dönemde, küresel düzeyde serbest ve adil ticaretin ana savunucusu olan WCF gibi kurumlara büyük görev düşmekte. WCF Başkanlığım döneminde kurumun ana önceliği kurallara dayalı serbest ve adil ticareti desteklemek olacak. İlaveten, iş dünyasının küresel düzeydeki zirvesi olan WCF Başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olarak seçilmiş olmak, ülkemiz iş dünyası için de büyük bir gurur. Türk özel sektörünün küresel ortamda da bayraktarı olup haklarını savunmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

366 oda ve borsanın verdiği destek

Bu platformda Türk bayrağını dalgalandırmanın kendisi için büyük bir onur olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz. Küresel istişare mekanizmalarının tepe noktalarında yer alıyoruz. Bulunduğumuz tüm makamların arkasında Başkanı olduğum 366 oda ve borsamızın verdiği güç ve destek var" dedi.

WCF'ye 150 ülke üye

Merkezi Paris'te olan WCF, küresel düzeyde Odaların etkileşiminin ve işbirliklerinin artırılması için kurulan, 150 ülkeden Oda ve Oda Birliklerinin yer aldığı küresel bir forum konumunda. Dünya genelindeki Odalar arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi, işbirliklerini artırmayı hedefleyen WCF, en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla Odaların performanslarını geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. WCF, her iki yılda bir dünya çapında Odaların katıldığı Dünya Odalar Kongresi'ni düzenliyor. Dünya Odalar Kongresi, Odaların ve profesyonellerin iyi uygulamaları paylaştığı, görüş alışverişinde bulunduğu, bağlantı kurduğu ve iş dünyasını etkileyen güncel konulara ilişkin bilgi aldığı en kapsamlı uluslararası forum olarak dikkat çekiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Türk İş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu WCF Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

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