Hisse Senedi Mağduru Lokma Dağıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hisse Senedi Mağduru Lokma Dağıttı

Hisse Senedi Mağduru Lokma Dağıttı

20 yıldır zarar eden yatırımcı, şirket patronunun gitmesi için lokma dağıtarak protesto etti.

07.12.2024 11:12
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Kocaeli'de 20 yıl önce 4 dolardan aldığı hisselerin 0.30 cent'e kadar düşmesi üzerine yıllardır zarar eden vatandaş, şirketin 0.64'lük hissesine sahip patronun gitmesi için lokma dağıttı.

Kocaeli'de ikamet eden Alper Tunga Akkuş ile babası Murat Akkuş, 20 yıl önce 3 daire satarak Işılar Enerji ve Yapı Holding'den hisse senedi satın aldı. 20 yıl geçmesine rağmen her geçen gün hisseler düştü. 20 yıldır yatırdıkları paralar günden güne eriyen Alper Tunga Akkuş, şirket patronun görevinden ayrılması için Yeni Cuma Camisi önünde lokma dağıttı. Öte yandan, Ekim ayında İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding'e yönetim kurulu süresinin sona ermiş olmasını gerekçe göstererek kayyım atanmıştı.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding'in değerli bir şirket olduğunu ifade eden Akkuş, "Bu şirket gerçekten değerli bir şirket. Toplamda 543 milyon lot halka açık, yüzde 99'u halka arz edilmiş ve patronun yıllardır kendi keyfine göre, istediği gibi şirketin maddi varlıklarını kullandığını düşünüyoruz" dedi.

"Şirkete kayyım atandı"

Şirkete kayyım atandığına da değinen Alper Tunga Akkuş "Yaklaşık 2 ay önce şirkete kayyum atanmıştı. Şirkete kayyım atanmasının sebebi yüzde 99 halka açık bir şirketin yüzde 0,64'lük payla yöneten patrondan dolayı 2 ay önce mahkeme kararıyla kayyım atandı. Patron yıllardır yüzde 0,64'lük komik bir payla şirketi yönetiyor. Fakat burada anlatmak istediğim 20 yıldır bizim milyonlarca lotumuz var" diye konuştu.

"17-18 kişi bana vekalet verdi"

Kendisi gibi bu durumdan etkilenen ve zarar gören kişilerin kendine vekalet verdiğini dile getiren Akkuş, "Benim gibi mağdur olan 17-18 kişi vekalet verdi. Şu an genel kurula katılmak için 17-18 kişinin vekilliğini yapıyorum. Hepsi yıllardır binlerce, milyonlarca lot almış ve hepsi çok büyük zararda" ifadelerini kullandı.

Patronun rahat bir hayat sürüdüğüne ve yatırımcılarını önemsemediğini belirten Akkuş, "Patron o kadar rahat bir yaşam sürüyor ki, küçük yatırımcıları zor durumda enflasyonla boğuşurken kendisi Bulgaristan'da kendine özel avlanacak bir arazi bile almış" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, kocaeli, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hisse Senedi Mağduru Lokma Dağıttı - Son Dakika

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