Hitachi Energy, koşullar olumluysa Dilovası\'ndaki 70 milyon dolarlık yatırımı sürdürecek

Hitachi Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Alfredo Parres, Türkiye'nin şirketin Avrupa'daki sanayi yapılanması ve küresel tedarik zincirinde kilit konumda bulunduğunu belirterek, ülkedeki yatırım ortamının destekleyici olması halinde şirket yatırımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Parres, WindEurope Hamburg kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirketin ülkedeki operasyonlarını ve Türkiye'nin enerji dönüşümündeki rolünü değerlendirdi.

Türkiye'nin Hitachi Energy'nin sanayi yapılanmasında önemli bir yere sahip olduğunu ve 60 yıldır güvenli liman oluşturduğunu belirten Parres, şirketin son olarak 70 milyon dolar yatırımla Kocaeli Dilovası'nda Güç Transformatörleri Fabrikası ve Servis Merkezi'ni hayata geçirdiğini, tesisin istihdam ve üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Parres, Türkiye'nin tedarik zinciri açısından kilit önemde olduğunun altını çizerek, "Aynı zamanda Türkiye ve Türkiye dışına ihracat açısından da sanayi yapılanmamızın önemli bir unsuru. Bu nedenle Türkiye'nin stratejimizdeki önemi büyük. Türkiye'deki koşullar olumlu olmaya devam ederse, talep varsa ve yatırımı destekleyici çerçeve mevcutsa Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hitachi Energy'nin Avrupa'da 40'tan fazla fabrikası bulunduğunu belirten Parres, son 5 yıllık dönem planı kapsamında 2027'ye kadar küresel ölçekte yaklaşık 9 milyar dolarlık yatırım hedeflendiğini anlattı.

Parres, Türkiye'nin güçlü sanayi kapasitesi ve tedarikçi ekosistemine dikkati çekerek, "Türkiye'de sanayi kapasitesi, iyi bir ekosistem ve çevresinde bütün bir tedarik zinciri var. İyi eğitimli mühendisler ve çalışanlar bulunuyor. Ayrıca Avrupa ve dünyanın diğer bölgeleriyle güçlü bağlantıları mevcut. Tüm bu unsurlar stratejimizde önem taşıyor." dedi.

"Güçlü şebeke daha fazla yenilenebilir enerji anlamına geliyor"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Parres, etkinlikte şirketin ana mesajının elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi olacağını, güçlü şebekelerin daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme dahil edilmesini sağlayacağını söyledi.

Parres, "Biz bir şebeke şirketiyiz. Şebeke gelişimini mümkün kılmak ve desteklemek, iklim değişikliğiyle mücadelede temel bir kolaylaştırıcı unsur. Çünkü şebekemiz varsa, daha fazla yenilenebilir enerjiyi sisteme dahil edebiliriz. Daha fazla şebeke, daha fazla yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kara ve denizüstü rüzgar ile güneş enerjisinde yüksek potansiyeli bulunduğuna işaret eden Parres, bu kaynaklar için ihtiyaç duyulan yüksek gerilim doğru akım (HVDC) teknolojisinin de enerji dönüşümünü hızlandırmada önemli rol oynayacağını ifade etti.

Parres, Türkiye'nin şebeke ve enerji altyapısına yönelik yatırımlarının bu dönüşümü destekleyeceğini kaydetti.

Dijitalleşme ve enerji depolama şirketin yeni yatırım alanları

Parres, Türkiye'de yatırım potansiyelinin üretim kapasitesinin yanı sıra dijitalleşme ve enerji depolama gibi alanları kapsadığını belirtti.

Türkiye'nin ileri teknolojilere ve altyapıya yatırım yapmasının yeni yatırımları destekleyeceğini ifade eden Parres, "Daha fazla yabancı yatırımın gelmesi, Türkiye'nin altyapıya, modern ve ileri teknolojilere, dijitalleşmeye ve hizmetlere daha fazla yatırım yapmasına bağlı. Bugün Türkiye'de transformatör fabrikalarımız ve hizmet operasyonlarımız bulunuyor. Ancak daha fazla teknoloji, enerji depolama ve dijitalleşme alanlarını da Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Türkiye bu yönde ilerlerse daha fazla yatırım yapacağız." diye konuştu.

Parres ayrıca Hitachi Energy'nin kendi operasyonlarının yanı sıra tedarikçilerinin karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik performansını da gözettiğini vurgulayarak, COP31 kapsamında yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasının yanı sıra bu kapasiteyi sisteme entegre edecek güçlü, modern ve dijital elektrik şebekelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.