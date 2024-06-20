Hitit Üniversitesi ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hitit Üniversitesi ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Hitit Üniversitesi ile TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu arasında üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yeni bir protokol imzalandı. Protokol ile öğretim elemanları, personel ve öğrencilerin 'girişimcilik' alanındaki çalışmalarına ve gelişimlerine destek olunması hedefleniyor. İşbirliği protokolü, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca tarafından imzalandı. Protokol kapsamında kadınlar ve gençlere yönelik eğitim, seminer, panel ve çalıştay gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

20.06.2024 16:11
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Hitit Üniversitesi ile TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu arasında üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yeni bir protokol imzalandı.

Protokol ile öğretim elemanları, personel ve öğrencilerin 'girişimcilik' alanındaki çalışmalarına ve gelişimlerine destek olunması hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu, imzaladıkları protokol ile girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunmayı ve gençler ile kadınların girişimcilik yolculuklarında yanlarında olmayı amaçlıyor.

Bu noktada sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, kadınlar ve gençlere yönelik eğitim, seminer, panel ve çalıştay gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. İşbirliği protokolü Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca tarafından imzalandı.

TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, Hitit Üniversitesi ile işbirliği içerisinde girişimcilik, mentorluk ve rol modellik gibi alanlarda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek benzer çalışmaların daha profesyonel ilerlemesi için yeni bir işbirliğini hayata geçirdiklerini belirtti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı da Hitit Üniversitesi olarak proje tabanlı çalışmaların yapılmasını ve girişimcilik ekosisteminin yaygınlaşmasını önemsediklerini vurguladı. TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu ile bu çerçevede yeni bir işbirliğine başladıklarını ifade eden Başçı, Hitit Üniversitesi Girişimci Liderler Kulübü'nün protokol kapsamında yapılacak çalışmalarda önemli rol oynayacağını söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hitit Üniversitesi ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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