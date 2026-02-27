Hizmet İhracatı 2025'te 122,6 Milyar Dolara Çıkacak

TİCARET Bakanlığı, hizmet ihracatı destek sistemini bütüncül ve yenilikçi bir yapıya kavuşturarak, 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatını 2025'te 122,6 milyar dolara yükselten sürdürülebilir büyüme performansını 61,4 milyar dolarlık ticaret fazlası ve 21 milyar TL'yi aşan desteklerle daha da güçlendirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, '10962 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın, 27 Şubat 2026 tarihli ve 33181 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 2024 yılında 117,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu başarı ile ülkemiz, en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında 21'inci sırada yer almakta olup; dünya toplam hizmet ihracatındaki payımız 2002 yılında yüzde 0,89 iken 2024 yılında yüzde 1,32'ye yükselmiştir. Ayrıca, 61,4 milyar dolarlık uluslararası hizmet ticareti fazlası ile ülkemiz bu alanda dünyada 5'inci sırada yer alma başarısını göstermiştir. Hizmet ihracatımızdaki artış 2025 yılında da devam etmiş ve 122,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığımızca, hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın tesis edilebilmesi amacıyla 2012 yılından bu yana hizmet sektörlerine destek sağlanmaktadır. Bugüne kadar hizmet sektörlerimize toplam 21 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 2026 yılında 12 milyar TL destek ödemesi yapılması planlanmaktadır" denildi.

'ŞİRKETLERİMİZ, 5 YIL SÜREYLE BAKANLIK DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLECEK'

Daha önce 5 farklı karar kapsamında 289 madde ve yaklaşık 70 sayfa olarak düzenlenen hizmet ihracatına ilişkin destek mevzuatının, 17 sayfa ve 51 maddeden oluşan tek bir Karar altında sadeleştirildiği ve bütüncül bir yapıya kavuşturulduğu kaydedilerek, "Yeni düzenleme ile daha kapsayıcı, yenilikçi, etkili; tüm taraflar açısından sade, kolay uygulanabilir ve anlaşılır bir destek sistemi oluşturulmuştur. Karar ile destek oranları, süreleri ve limitleri yeknesaklaştırılmış; hedef sektörlerde ise destek kapsamı genişletilmiştir. Bilişim ve dijital aracılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerimiz için tasarlanan E-TURQUALITY Destek Programı'ndan aktif olarak yararlanan şirket sayısı 50'ye ulaşmıştır. Şirketlerimizin uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilebilmesi amacıyla hedef pazar uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda şirketlerimiz, pazar çeşitlendirmelerini daha etkin şekilde gerçekleştirebilecek ve her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle Ticaret Bakanlığımız desteklerinden yararlanabilecektir. Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları kapsayan Sürdürülebilirlik Proje Desteği hizmet ihracatçılarımız için uygulamaya alınmıştır. Program kapsamında, yararlanıcıların sürdürülebilirlik hedeflerine uygun organizasyon ve operasyon yapılarının geliştirilmesine, sürdürülebilirlik alanındaki düzenlemelere uyum sağlanmasına ve ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla kurumsal sürdürülebilirliğin tesisine yönelik hazırlanan projeler desteklenecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet ihracatçılarımızın yanında olmaya, ülkemizin küresel hizmet ticaretindeki konumunu güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.