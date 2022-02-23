Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

23.02.2022 11:56
Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Sarıgöl Belediyesi arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Sarıgöl Belediyesi arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Sarıgöl Belediyesi'nde görevli daimi işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Sarıgöl Belediyesi arasında imzalandı. İmza töreni sonrası konuşan Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, sözleşmenin işçiler lehine imzalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, imzalanan sözleşmenin çalışanlar için hayırlı olması dileklerini iletti.

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Polat, görüşmeler sürecinde desteklerinden dolayı Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a teşekkür etti. İmza töreni hediye takdimiyle sona erdi. - MANİSA

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Hizmet İş Sendikası, Necati Selçuk, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hizmet-İş ile Sarıgöl Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika


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