Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasımda Yüzde 77,36 Arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,46, yıllık bazda yüzde 77,36 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 74,89, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 77,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 76,01 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 65,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 92, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,37, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 75,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,88, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 94,75 artış kaydetti.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,16, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,33, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,12 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,78, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,23 azaldı.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 6 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,68, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 42,35, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 61,34 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 125,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 125,13, veterinerlik hizmetleri yüzde 111,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 8,08, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 5,33, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 5,2 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu.

Veterinerlik hizmetleri yüzde 4,56, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 4,27, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.