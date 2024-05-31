Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Nisanda Yüzde 4,84 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Nisanda Yüzde 4,84 Arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Nisanda Yüzde 4,84 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda ise yüzde 87,09 artış gösterdi. Endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 82,1, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,82, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 89,24, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 101,91, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 94,39 artış kaydetti.

31.05.2024 10:23
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 87,09 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,84, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,91 geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 82,1, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,82, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 89,24, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 101,91, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 94,39 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,35 konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,6, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,54, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,65, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,54 yükseliş kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Nisanda Yüzde 4,84 Arttı - Son Dakika

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