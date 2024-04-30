Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 85,41 Arttı

Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 85,41 arttı, aylık yüzde 3,64 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,64 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,96 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,09 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 78,53 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 78,53 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,25 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 91,35 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 71,21 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 96,31 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 97,65 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 2,86 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,86 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,68 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,80 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,16 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 6,37 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,56 artış gerçekleşti. - İSTANBUL