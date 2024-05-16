Hizmet Üretim Endeksi 2024 Mart Ayında Yüzde 6,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretim Endeksi 2024 Mart Ayında Yüzde 6,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Mart ayında hizmet üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek, bilgi ve iletişim, gayrimenkul, mesleki bilimsel ve teknik, idari ve destek hizmetleri sektörlerinde de artışlar yaşandı. Ayrıca, hizmet üretim endeksi bir önceki aya göre ise aynı seviyede kaldı.

16.05.2024 10:27
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Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,0 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık aynı kaldı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre aynı kaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretim Endeksi 2024 Mart Ayında Yüzde 6,8 Arttı - Son Dakika

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