Hizmet Üretim Endeksi Nisan'da Yükseldi - Son Dakika
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Hizmet Üretim Endeksi Nisan'da Yükseldi

17.06.2026 10:22
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Hizmet üretim endeksi, Nisan'da yıllık yüzde 2,2 artarken aylık yüzde 0,6 azaldı.

Hizmet üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,2 artarken aylık bazda yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 8,9 artarken ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 azaldı

Hizmet üretim endeksi, nisanda bir önceki aya göre, yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 yükselirken konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,2, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 düşüş kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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