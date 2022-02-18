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Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu - Son Dakika

Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu

18.02.2022 15:11

Kırıkkale'de yaşayan Ayhan Kayalı, yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurduğunu ifade ederek, günlük 30 koli yumurtayı marketlere pazarladığını, süs yumurtalarının tanesini de 20 liraya satarak kendi tabiriyle "güzel" para kazandığını söyledi.

Kırıkkale'nin Hasandede köyünde keklik ve bıldırcın işiyle uğraşan Ayhan Kayalı (45), hobi olarak tavuk yetiştiriciliği yaptı. Çevresindeki yakınlarının yoğun talebi üzerine köye tavuk çiftliği kurdu. Kayalı, kurduğu çiftlik sayesinde tavuk sayısını bin 200'e kadar çıkarıp günde ortalama binin üzerinde yumurta elde ediyor. Gezen tavuk yumurtasının kolisini 35 liradan zincir marketlere pazarlıyor. Süs tavuklarının tanesini ise 20 liradan müşterilerine satıyor.

Yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurdu, şimdi paraya para demiyor

"GÜNLÜK ORTALAMA 30 KOLİ YUMURTA ALIYORUZ"

Kırıkkale'de yaşayan Ayhan Kayalı, yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurduğunu ifade ederek, günlük 30 koli yumurtayı marketlere pazarladığını söyledi. Gezen tavuk yetiştiriciliği işine hobi amaçlı başladığını anlatan Kayalı, "Aşırı bir arz ve talep olunca böyle bir çiftlik kurmayı planladık. İlk önce bu işte sevgi çok önemli çiftliğimizde süs tavukları da mevcut. Bıldırcınlarımız, kekliklerimiz ve yumurta tavuklarımız. Market sahibi arkadaşlardan yoğun bir ilgi ve talep üzerine başladık. İşletmemizde şuan bin 200 yumurta tavuğumuz var. Günlük ortalama 30 koli yumurta alıyoruz" dedi.

Yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurdu, şimdi paraya para demiyor

"BU İŞİ BIRAKANLAR ŞU ANDA PİŞMAN"

Yaptığı işten güzel para kazandığını dile getiren Kayalı, "Şu an için güzel para kazanıyoruz. Tabi bu arada üretici arkadaşlarla iletişim halindeyiz. Çoğu bıraktı bu işi yem fiyatlarından dolayı. Bırakma dememe rağmen bıraktılar şu anda da pişmanlar. Elde etmiş olduğumuz yumurtalardan market sahibi arkadaşlara pazarlamasını yapıyoruz. Otomatik bir sistem yaptık" ifadesini kullandı.

Yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurdu, şimdi paraya para demiyor

"35 TL'YE BİZDEN ÇIKIŞI VAR"

Süs tavuklarından elde ettiği yumurtaları da 20 liradan sattığını belirten Kayalı, "Süs tavuğu genellikle hobi amaçlı beslenen tavuklar. Tabi onların bakımı biraz daha ilgi ve alakaya dayalı onların yumurta fiyatları da değişiyor. 15 liraya olan var 20 liraya olan var. Yumurta tavuğunda koli bazında ticaretini yapıyoruz. 35 Türk lirasına bizden çıkışı var. Tabi markete yansıyana kadar onlar da kar marjını üstüne ekleyerek satışa çıkartıyorlar. Şu an her şey çok güzel hiçbir sıkıntımız yok. Para da kazanıyoruz. Önerimdir bu işi rahatlıkla yapabilirler" şeklinde konuştu.

Yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurdu, şimdi paraya para demiyor
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Kırıkkale, Hasandede, Yumurta, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu - Son Dakika Ekonomi


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