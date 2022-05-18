Hometex Ev Tekstili Fuarı Kapılarını Açtı: 1 Milyar Dolarlık İş Hacmi Hedefleniyor

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük buluşmaları arasında yer alan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını bugün açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tekstil, bizim çok güçlü olduğumuz bir sektör. Şimdi Türkiye, yeniden gücünü toparlıyor. Türkiye, üretim gücüyle ayakta duruyor" dedi.

Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen fuarın açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Sanayiciler Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ile birlikte kurum ve kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Fuarın açılışında, Bakan Bilgin, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve TİM Başkanı İsmail Gülle birer konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin üretim zenginliğini görmek ve tekstil sektörünün ulaştığı üretim gücünü hissetmek için HOMETEX'i gezmenin yeterli olacağını belirtti. Bilgin, "Tekstil, bizim çok güçlü olduğumuz bir sektör. İmparatorluk döneminde dünyanın birinci ipek üreticisi Türkiye ve onun merkezi de Bursa. İstanbul Kapalıçarşı dünyanın en büyük fuar alanıydı. Yüzyıllardır böyle oldu. Şimdi Türkiye, yeniden gücünü toparlıyor. Türkiye, üretim gücüyle ayakta duruyor" dedi.

BURKAY: HOMETEX SEKTÖRÜN GÜÇ BİRLİĞİNİN ESERİ

Sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik, başarının olmazsa olmaz anahtarlarından bir tanesi. Sektörümüzün 26 yıldır aynı yerde üstüne basa basa bu fuarı hayata geçirmesi, fuarın uluslararası hüviyete kavuşmasını ve dünyadaki tüm oyuncuların buluşmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. HOMETEX, sektörün güç birliğinin eseri. Bu fuarın en büyük özelliği birlik ve beraberliğimiz. İstanbul, Ankara, Denizli, Bursa, Adana, Gaziantep başta olmak üzere sektörümüzün tüm aktörleri bir araya gelerek bu fuarı gerçekleştirdik. Üretmek tek başına yetmiyor. Bunu pazarlamak lazım. Fuarlar da bu anlamda çok önemli."

BAYRAM: MOTTOMUZ, DAHA GÜÇLÜ VE DAHA KATILIMCI HOMETEX

Türk ev tekstili sektörünün 195 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren, kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak Türkiye'ye en fazla katma değer sağlayan yerli ve milli bir sektörlerden biri olduğunu belirten TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ise Türkiye'nin Çin, Hindistan ve Pakistan'la birlikte dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Bayram, "Bu fuar, inanıyorum ki krizlerin fırsata çevrildiği bir fuar olacak. Tüm hazırlıklarımızı 'yüzde 100 konfor, yüzde 100 memnuniyet' sloganıyla yürüttüğümüz HOMETEX Fuarı gerek konsepti gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı gerekse vizyonu ile dünya ev tekstili sektöründe adından övgüyle söz ettirecek" dedi.

AVDAGİÇ: HOMETEX KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de ev tekstili sektörünün daha fazla ihracat potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, 3,5 milyar dolarlık bir ihracatın sektörün potansiyelini yansıtmadığını, sektörün tüm paydaşlarıyla beraber iki sene sonra yapılacak fuarda 6,5-7 milyar dolar ihracatın konuşulacağına inandığını söyledi. Fuarın bu yıl yeni bir heyecanla başladığını belirten Avdagiç, "Öncelikle TETSİAD ve BTSO ile beraber, inanılmaz bir iş birliği içinde bir süreç yürüttük. Daha önce 25 yıl devam eden ama ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir süreçten sonra bu fuar adeta küllerinden yeniden doğdu. Yeni bir logoyla, yeni bir isimle, yeni bir ruhla, yeni bir organizatörle yoluna devam ediyor. Şimdi, bu vizyonun gerçekten çok başarılı bir sonucunu görüyoruz" diye konuştu.

BAHÇIVAN: EGOSİSTEM YERİNE EKOSİSTEM OLUŞTURULDU

Sektördeki birlikteliğe vurgu yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Birlikten güç doğmasının en güzel göstergesini bu vesileyle ortaya koymuş oluyoruz. Bu nedenle 'egosistem' yerine 'ekosistem' mantığını öne çıkararak böylesine önemli bir birliktelik sergiledikleri için sektörün tüm oyuncularını canı gönülden kutluyorum. Böylesine bir birlik olduğu zaman da bereket, başarı mutlaka ki arkasından gelecektir" dedi.

GÜLLE: 250 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE GİDİYORUZ

Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle de şunları kaydetti:

"Tekstil ve hazır giyim sektörümüzün payı 30 milyar dolar. Bunun yaklaşık yüzde 10'u ev tekstil sektöründe. Bu, büyük bir başarı. Allah'a çok şükür ki bu sene de iyi başladık. Geçen yılın nisan ayından bu yılın aynı dönemine, bir yıllık sürede ihracatımız 241 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanımız yılbaşında biliyorsunuz bize bir hedef verdi. 250 milyar dolar. Geriye dönük ihracatta 240 milyar dolara ulaştık. Görünen o ki inşallah bu hedefi aşacağız. HOMETEX fuarı da ihracatçıları hedefe götürecek büyük rakamlara vesile olacak."

HEDEF 1 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ

Fransa, İtalya, Hindistan, Hollanda, Pakistan, İspanya, ABD ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların geleceği fuarda, beş gün boyunca 1 milyar dolarlık iş hacminin hedeflendiği bildirildi.

FUAR 21 MAYIS'A KADAR AÇIK KALACAK

11 salonda, toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen HOMETEX'te oluşturulan 'İlham Alanları'nda perde, perde aksesuarları, tül, döşemelik kumaş, mutfak ve yemek odası tekstili, havlu ve banyo grubu ürünleri, uyku ve yatak odası tekstili gibi çok çeşitli ürün grupları sergileniyor. Tasarımcıların oluşturduğu 'Designer Box'larda ise tasarımcılar, firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlıyor. Fuar, 21 Mayıs'a kadar açık kalacak.