Honaz Belediyesi, Kadın Yetiştiricilere Gebe Sakız Koyunu Desteği Verecek

Ekonomi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de üretici ve çiftçilerin yanında olmaya devam eden Honaz Belediyesi, küçükbaş hayvan işletmesi bulunan kadın yetiştiricilere gebe Sakız koyunu desteği verecek.

Honaz Belediyesi, Denizli'de tarım başta olmak üzere hayvancılığın desteklemesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Honaz Belediyesi bu kez de küçükbaş hayvan işletmesi bulunan, işletmesinde 30 ve altında hayvan bulunan kadın üreticilere Sakız koyun desteğinde bulunacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Honaz Belediyesi olarak üreticilerimiz ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İlçemizde 30 ve altında küçükbaş hayvanı bulunan kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan desteğinde bulunacağız. Küçükbaş hayvan işletmesi olan ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydı bulunan kadın üreticilerimiz 15 Ağustos 2024 Perşembe gününe kadar belgeleriyle birlikte Belediyemize başvuruda bulunabilirler. Başvuruların tamamlanmasının ardından 16 Ağustos Cuma günü kurayla gebe sakız koyunlarımızın dağıtımını yapacağız. Bizler inanıyoruz ki çiftçilerimiz üretirse Denizli ve Türkiye'miz gelişir. Bunun için Honaz Belediyesi olarak her zaman üreticilerimiz ve çiftçilerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak isterim" dedi. - DENİZLİ