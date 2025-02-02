Honaz Belediyesi\'nden Üreticiye 15 Bin Fidan Desteği

Ekonomi

Honaz Belediyesi üreticiye destek için 15 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Kiraz, cennet hurması ve ceviz fidanları üretici ile buluştu. Fidan dağıtımının her sene devam edeceğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Üreticimize 15 bin fidan dağıtıyoruz. Yıllık geliri yaklaşık 500 milyon TL olacak. Çok değerli bir katkı olacak. Görev sürecimiz içinde her yıl 15 fidanı dağıtmaya devam edeceğiz. Yerel tohum merkezimizde yetiştirdiğimiz yaklaşık 4 milyon sebze fidanlarını halkımızla ve diğer şehirlerle buluşturuyoruz. Bir ülkenin, bölgenin kalkınması için ne gerekiyorsa yapıyoruz." dedi.

Honaz Belediyesi üreticiye destek olmaya devam ediyor. Honaz Belediyesi üreticiye destek için 15 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Kiraz, cennet hurması ve ceviz fidanları üretici ile buluşturan Honaz Belediyesi bölge ekonomisine ve üreticiye destek için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Fidan dağıtım törenine; Honaz Belediyesi Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, örgüt üyeleri, üreticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Dağıtacağımız 15 bin fidan desteğinden yıllık geliri 500 milyon TL olacak"

"Klasik belediyecilik anlayışından çıkarak, üreten ve üretimi destekleyen, bölgenin kalkınmasında önemli projelere imza atan yerel yönetim anlayışına evirilen bir Honaz Belediyesi oluşturduk. Üreticimize 15 bin fidan dağıtıyoruz. Yıllık geliri yaklaşık 500 milyon TL olacak. Çok değerli bir katkı olacak. Görev sürecimiz içinde her yıl 15 fidanı dağıtmaya devam edeceğiz. Yerel tohum merkezimizde yetiştirdiğimiz yaklaşık 4 milyon sebze fidanlarını halkımızla ve diğer şehirlerle buluşturuyoruz. Bir ülkenin, bölgenin kalkınması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu, üretimin zorlaştığı günümüzde bizler de bütçemiz imkanlarından çiftçimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda önemli projeler üreten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız da gebe düve, gübre, mazot desteği veriyor. Önümüzdeki hafta hayvan gübresi makinasını da Büyükşehir Belediyemiz bize teslim ediyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Kepenek açılışlar için müjdeleri tek tek söyledi

Son 1 ayda 10 açılış yapıldığını ve önümüzdeki günlerdeki projeleri de ifade eden Başkan Kepenek; "Birlikte kalkınacağız, mutlu bir ilçe oluşturacağız dedik. Belediyelerin kıskaç altında olduğu bu dönemde projeler üretiyoruz ve sizlerle buluşturuyoruz. Son 1 ayda 10 açılış yaptık. Pazar günü Ahıska Parkı ve Sosyal Tesisini açıyoruz. 2 bin kişilik bir kır düğün salonu, 10 bin metrekarelik parkı ile bölge insanının kullanabileceği bir sosyal tesisi de açacağız. Honaz Belediyesi gece gündüz çalışıyor. Bu çalışmalarda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızdan önemli destek alıyoruz. Stadyumun yanında yapacağımız parkı 'Biz yaparız' dedi. Dağıttığımız fidanların bir an önce meyveleri ile bol kazançlar sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

"Yüksel Başkanım ile birlikte güzel şeylere imza atıyoruz"

Vaatlerin hepsini tek tek gerçekleştirdiklerini ve Honaz Belediye Başkanı Kepenek ile birlikte güzel projelere imza attıklarını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Yüksel Başkanım ile birlikte güzel şeylere imza atıyoruz. Bu şehirde üretmek isteyen, toprakla fideyi buluşturmak isteyenlerin yanı başında olacağımızı söylemiştik. Bu anlamda bugüne kadar pek çok güzelliği birlikte başardık. Tarımı, hayvancılığı ve turizmiyle şehrimizi ayağa kaldırma mücadelemizi sürdürüyoruz. Kent lokantalarımızla, tarımda fide gübre desteğimizle, hayvancılıkta yem desteğimizle, turizmde arama konferanslarımızla, emeklilerimize 'Emekli Evim', 65 yaş üstü vatandaşlarımıza tamir desteğiyle çalışıyoruz. Huzur ve mutluluğun hakim olduğu şehri oluşturacağız. Kimin ihtiyacı varsa yanında olacağız, kim üretmek istiyorsa omuz omuza olacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ