Honaz Belediyesi Üreticilerin Elinde Kalan Karpuzları Satın Aldı

Ekonomi

Denizli'nin Honaz Belediyesi, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak hem çiftçiyi hem de vatandaşları sevindirdi.

Denizli'ni Honaz ilçesinde yüksek maliyetler ve piyasadaki düşük fiyat nedeniyle zor durumda kalan karpuz üreticisinin imdadına, Honaz Belediyesi yetişti. Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek'in talimatıyla üreticilerin elinde kalan karpuzlar, satın alınarak vatandaşlara dağıtıldı. Üreticiler ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan kararla satın alınan karpuzların dağıtımını, Başkan Kepenek ilçe merkezinden başlattı. İlçe merkezinin ardından Akbaş, Karaçay ve Aydınlar mahallelerinde devam eden dağıtımda, üreticiden alınan karpuzlar belediye personelleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

Honaz Belediyesi olarak her zaman üretici ve çiftçinin yanında olduklarını hatırlatan Başkan Yüksek Kepenek, "Artan maliyetler ve piyasadaki düşük fiyat nedeniyle karpuz üreticilerimizin çok zor durumda kaldığını gördük. Gider ve gider arasındaki dengesizlik nedeniyle üreticilerimiz zarar ediyor. Üreticimize bir nebzede olsun destek olabilmek için ellerinde kalan karpuzları satın alarak, ilçe sakinlerimize ulaştırma yönünde bir karar aldık. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında ilçemizin gelişip büyümesi için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bundan sonra mevsimine göre üreticinin elinde kalan hangi ürün olursa satın alıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız" dedi. - DENİZLİ