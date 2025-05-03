Honda Motosiklet Günleri 9-11 Mayıs'ta - Son Dakika
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Ekonomi

Honda Motosiklet Günleri 9-11 Mayıs'ta

Honda Motosiklet Günleri, İstanbul'da 9-11 Mayıs'ta motosiklet tanıtımları ve aktivitelerle gerçekleşecek.

03.05.2025 12:10
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Honda Motosiklet tarafından düzenlenen Honda Motosiklet Günleri, bu yıl dördüncü kez Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak etkinlikte Honda'nın bu yıl satışa sunduğu modellerin yanı sıra test sürüşleri, söyleşiler, simülasyon deneyimleri ve çocuklara yönelik aktiviteler de yer alacak.

Üç gün sürecek etkinlikte, A2 sınıfı ehliyetle uyumlu Hornet 500, CBR500R, NX500, yenilenen PCX125 scooter modeli, Electronic Clutch vites teknolojisine sahip ilk modeller CB650R ve CBR650R ile XL750 Transalp, NC750X, X-ADV ve Dio gibi modeller tanıtılacak. Katılımcılar Adventure, Naked, Supersport, Touring ve Scooter segmentlerinden motosikletlerle test sürüşü yapabilecek.

Etkinlikte ayrıca motosiklet dünyasına dair söyleşiler gerçekleştirilecek. Katılımcılar, alanında uzman konuşmacılar eşliğinde güvenli sürüş tekniklerinden farklı coğrafyalardaki rotalara kadar çeşitli konularda bilgi edinme fırsatı bulacak.

Honda Motosiklet'in güvenlik vizyonunu da yansıtan etkinlikte, çocuklara trafik ve güvenlik kurallarının öğretildiği Ayatori Eğitimi verilecek. Çocuklara özel oyun alanları ve boyama etkinlikleri de programda yer alacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler, etkinliğin internet sitesi üzerinden form doldurarak dijital davetiye oluşturabilecek. Ziyaretçiler, davetiyedeki QR kod ile alana ücretsiz giriş yapabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Honda Motosiklet Günleri 9-11 Mayıs'ta - Son Dakika

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