Honda'nın Yeni Prelude'u 2026'da Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Honda'nın Yeni Prelude'u 2026'da Geliyor

Honda, altıncı nesil Prelude modelini 2026'da hibrit güç sistemiyle Avrupa'da satışa sunacak.

18.12.2024 15:46
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Honda, altıncı nesil Prelude modelini hibrit güç aktarma sistemi ve S+Shift teknolojisi ile 2026'da Avrupa'da satışa sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 46 yıl önce ilk kez yollara çıkan Prelude, yenilikçi teknolojilerle donatılarak yollara çıkacak.

Honda, Avrupa pazarındaki ürün ailesini genişletme hedefiyle, yeni Prelude modelini 2026'nın başında hibrit güç aktarma sistemiyle satışa çıkaracak. Yeni nesil Prelude, Honda'nın geliştirdiği S+ Shift teknolojisi ile donatılacak. Bu teknoloji, hızlı otomatik vites geçişi hissi ve sesi sunarak sürücülere daha heyecan verici bir sürüş deneyimi yaşatacak.

Honda'nın 25 yıllık hibrit mirası ve yeni S+ Shift teknolojisi

Honda mühendislerinin geliştirdiği S+ Shift teknolojisi, e: HEV hibrit sisteminin özelliklerinden yararlanarak sürüş keyfini artırmayı hedefliyor. S+ Shift, hızlanma ve yavaşlama sırasında motor devrini hassas bir şekilde kontrol ederek doğrudan sürüş tepkisi ve keskin vites geçişlerini mümkün kılıyor. Active Sound Control (ASC) sistemi ile motor sesi, hoparlörler aracılığıyla motor devriyle senkronize bir şekilde sunuluyor.

Teknolojiye adını veren "S", Honda'nın spor ruhunu yansıtan S600, S2000 ve Type S gibi modellerinden ilham alırken, "+" işareti ise "senkronize", "özel" ve "büyüleyici" kavramlarını simgeliyor. "Shift" kelimesi ise Honda'nın, sürücüleri ve otomobilleri yeni bir sürüş deneyimine taşımayı hedefleyen yaklaşımını temsil ediyor.

Hibrit teknolojisinde çeyrek asırlık deneyim

Honda'nın hibrit uzmanlığı, 1999'da Avrupa'nın ilk seri üretim hibrit modeli Insight coupe ile başladı. O tarihten bu yana, Honda, elektrikli bir geleceğe geçişi kolaylaştıran benzinli-elektrikli hibrit sistemlere sahip modeller geliştirmeyi sürdürdü. Honda Jazz, HR-V, ZR-V ve CR-V modelleri de e: HEV hibrit güç aktarma sistemi ile sunuluyor.

Honda, spor coupe segmentinde geleneksel tasarım çizgilerini yeni nesil hibrit teknolojisiyle birleştiren altıncı nesil Prelude ile Avrupa pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Hans de Jaeger, yeni Prelude modelinin Honda'nın hibrit performansını geleceğe taşıyacağını belirtti.

De Jaeger, "Honda Prelude ikonik bir model ve önemli bir mirasın temsilcisi, yeni neslin markamızın tescilli hibrit performansını ve en güncel teknolojilerini de geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Verimliliğin yanı sıra, yeni Prelude modeline özgü sürüş keyfi ve performans da sunuluyor. Modelin geri dönüşü için aldığımız olumlu tepkiler ve Avrupa pazarında satışa sunulacak olması bizleri heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Honda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honda'nın Yeni Prelude'u 2026'da Geliyor - Son Dakika

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