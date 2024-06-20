Honeywell, CAES Systems'i 1,9 milyar dolara satın alacak

Ekonomi

ABD merkezli sanayi şirketi Honeywell'in, havacılık ve savunma teknolojileri şirketi CAES Systems'i 1,9 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Honeywell'den yapılan açıklamaya göre, özel sermaye şirketi Advent International, ABD'li havacılık şirketi Caes Systems için Honeywell'in nakit 1,9 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Satın alma işleminin 2024'ün ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Uzay-havacılıktan enerjiye kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Honeywell, söz konusu satın almayla havacılık ve uzay bölümünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Honeywell, otomasyon, havacılık ve enerji dönüşümü gibi mega trendlere odaklanarak büyümek için son yıllarda giderek daha fazla birleşme ve satın alma yoluna gidiyor. Şirket, yüksek performans gösteren alanları güçlendirirken, büyüme stratejisiyle uyumlu olmayan birimlerini de elden çıkarıyor.

Honeywell'in son satın alma anlaşması, Rusya- Ukrayna Savaşı gibi uzun süren çatışmalar nedeniyle savunma şirketlerinin siparişlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşmesiyle dikkati çekti.