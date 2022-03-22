Honor Magic 4 Ultimate güçlü kamera sistemiyle öne çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Honor Magic 4 Ultimate güçlü kamera sistemiyle öne çıkıyor

22.03.2022 12:29
Honor Magic 4 Ultimate güçlü kamera sistemiyle öne çıkıyor

Honor Magic4 Ultimate, geniş açılı çekimlerde görüntü bozulmasını engelleyen İkili Serbest Biçimli Lensi'nden faydalanırken, dar ve geniş alanlarda her şeyi yakalamak için 126 derecelik görüş sunuyor.

Honor Magic4 Ultimate, geniş açılı çekimlerde görüntü bozulmasını engelleyen İkili Serbest Biçimli Lensi'nden faydalanırken, dar ve geniş alanlarda her şeyi yakalamak için 126 derecelik görüş sunuyor.

Honor açıklamasına göre, küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, güçlü bir dörtlü kamera sistemine sahip olan Magic4 Ultimate modelini Çin'de tanıttı. Bu kamera sistemi dünyanın ilk serbest biçimli ikili lensi ile fotoğrafçılık ve video deneyimlerini büyük ölçüde iyileştirecek bir dizi yeni teknolojiyi beraberinde getiriyor.

DxOMark en iyi yeni Android akıllı telefon ekran sıralamasına 95 puanla 1. sıradan giren akıllı telefonun bu başarısı, şirketin AR-GE yeteneklerini kanıtlaması ve ilerlemesinde yeni bir kilometre taşı olarak dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, Honor Magic4 Ultimate'nin, Honor'un AR-GE gücünün zirvesini temsil ettiğini belirterek, "Bu ürünle en talepkar tüketicilerin isteklerini karşılayabiliyoruz. Bağımsız araştırma şirketi DxOMark tarafından da kanıtlanan benzersiz bir kamera deneyimi sunan cihaz, tüketicilerin Honor'dan beklediği görüntü, performans ve güvenlik özellikleriyle geliyor. Honor Magic4 Ultimate, kullanıcıların uzun zamandır beklediği çözümleri sunacak." ifadelerini kullandı.

DxOMark'ın ekran sıralamasında ilk sırada

Honor Magic4 Ultimate, bugüne kadar bir Honor akıllı telefonda görülen en güçlü ve çok yönlü kamera sistemini sunuyor. Honor Magic4 Ultimate, Honor'un piyasaya sürdüğü modeller içinde şimdiye kadarki en büyük görüntü sensörü olan 1/1,12 inç sensöre ve f/1,6 geniş diyafram açıklığına sahip 50 MP geniş kamera ile geliyor.

1 inç sensörlü kameralarla bile rekabet eden üstün ışık algılama performansı ve f/1,8 diyafram açıklığı sunan akıllı telefon; daha canlı renkler, daha net yakalanan nesneler, daha parlak ve doğal gece çekimleri veya düşük ışıkta bile iyi portreler çekebiliyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G Mobil Platformu tarafından desteklenen Honor Magic4 Ultimate, tüm tipik kullanım senaryolarında olağanüstü hızlı performans ve pil verimliliği sunuyor.

Honor, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için daha az ısı ve gecikmeyi düşürürken, geliştirilmiş akıcılık ve güç tüketimi ile daha fazla sistem optimizasyonu getirerek bu yonga setinin kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor.

6,81 inçlik yeni nesil LTPO ekran, kullanıcıların pil tasarrufu yapmasına yardımcı olmak için uyarlanabilir yenileme hızı desteğiyle birlikte akıcı ve canlı görseller sunuyor. Daha geniş bir kullanım alanı sunan bu ekran, düşük ışıklı ortamlarda bile rahat izleme deneyimi sunmak için 1920 Hz Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) karartmasını destekliyor. Honor Magic4 Ultimate, Android 12 tabanlı en yeni Magic UI 6.0 ile geliyor.

YORUMLAR
500
Boeing China, Çin'deki Uçak Kazasına Dair Açılan Soruşturmaya Yardım Etmeye Hazır Olduğunu Duyurdu Boeing China, Çin'deki Uçak Kazasına Dair Açılan Soruşturmaya Yardım Etmeye Hazır Olduğunu Duyurdu Son dakika haberleri | Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi, girişimcileri Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik edecek Son dakika haberleri | Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi, girişimcileri Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik edecek

Araştırma Geliştirme, Çin Halk Cumhuriyeti, Android, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor Magic 4 Ultimate güçlü kamera sistemiyle öne çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:24 İlyas Salman, yargılandığı davada hakim önüne çıktı: Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 12:55:38. #1.11#
SON DAKİKA: Honor Magic 4 Ultimate güçlü kamera sistemiyle öne çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement