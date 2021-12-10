Türkiye'nin yenilikçi mobil sadakat ve alışveriş uygulaması Hopi, Türkiye'nin "En İnovatif 50 Şirketi"nden biri seçildi.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, Fast Company dergisi için bilişim ve finans alanlarında uzman 27 jüri üyesinin yaptığı değerlendirmede Hopi, dijital ve fiziksel alışveriş deneyimini birleştiren artırılmış gerçeklik uygulaması "Aç Kazan" ile Türkiye'nin "En İnovatif 50 Şirketi"nden biri seçildi.

Oyunlaştırma yöntemiyle tasarlanan "Aç Kazan" ile alışverişte kampanya deneyimini daha eğlenceli hale getiren Hopi, bu uygulama ile 40 binden fazla ziyaret aldı ve yaklaşık 60 bin lira değerinde Paracık kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hopi Genel Müdürü Yalın Özcan, kullanıcıların alışveriş deneyimini keyifli ve avantajlı hale getirmeyi amaçladıklarını, mobil teknolojisinin imkanlarını kullanarak inovatif bir işe imza attıklarını belirtti.

"Aç Kazan" uygulamasıyla, fiziksel gerçeklik ile sanal dünya arasında zengin bir ortamda kullanıcıların mobil etkileşimini artırmayı amaçladıklarını aktaran Özcan, "Oyunlaştırma yöntemiyle sunduğumuz bu kampanyaya kullanıcıların büyük ilgisi oldu. Hopi'nin en avantajlı mobil sadakat uygulaması olmasının yanında, inovatif fikirlerle eğlenceli bir deneyim platformu olmasını da istiyoruz. Türkiye'nin En İnovatif 50 Şirketi'nden biri seçilmek motivasyonumuzu daha da artırdı. Bizi bu ödüle layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.