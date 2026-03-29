Horch'tan Petrol Şirketlerine Trump Vergisi Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Horch'tan Petrol Şirketlerine Trump Vergisi Çağrısı

29.03.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Flaman Yeşiller Partisi Başkanı Aimen Horch, aşırı kâr eden petrol şirketlerine vergi getirilmesini önerdi.

Belçika'daki Flaman Yeşiller Partisi Başkanı Aimen Horch, Orta Doğu'daki gelişmelerden büyük karlar elde eden petrol ve doğal gaz şirketlerine "Trump vergisi" getirilmesi çağrısında bulundu.

Parti başkanlığına geçen hafta seçilen Horch, ilk konuşmasında, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve enerji fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Aşırı karlar elde eden petrol ve gaz şirketlerinden adil bir katkı almak için "Trump vergisi" uygulanması gerektiğini savunan Horch, hükümetin sağlanacak geliri yeşil enerjiye yatırabileceğini anlattı.

Horch, vatandaşların enerji faturalarının artmasından endişe duyduğuna işaret ederek, "Bu arada fosil yakıt şirketleri, (ABD Başkanı Donald) Trump ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Orta Doğu'da yürüttüğü yasa dışı savaş sayesinde aşırı karlar elde ediyor." diye konuştu.

Belçika'daki mevcut hükümetin politikalarının da hatalı olduğunu aktaran Horch, "Ülkemizde de hükümet fosil yakıtlara bağlı kalıyor. Başbakanımız (Bart de Wever), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile yakınlaşmaya çalışıyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Her petrol ve gaz tercihi, daha fazla bağımlılık ve daha fazla belirsizlik anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Horch, yeşil enerjiye yatırımın önemine dikkati çekerek, "Yeşil enerji bizi bağımsız kılar. Güneş, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorunda değildir. Rüzgar enerjisi için Putin ile yakınlaşmanıza gerek yok. Güvenli yeşil enerjiye büyük yatırımlar enerji faturalarında istikrar sağlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Horch'tan Petrol Şirketlerine Trump Vergisi Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 15:11:21. #7.12#
SON DAKİKA: Horch'tan Petrol Şirketlerine Trump Vergisi Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.