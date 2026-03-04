Howard Lutnick Epstein Soruşturmasında İfade Verecek - Son Dakika
Howard Lutnick Epstein Soruşturmasında İfade Verecek

04.03.2026 15:13
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle ifade vermeye hazırlandı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine ifade vermeyi kabul etti.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Epstein soruşturması kapsamında ifadesi alınan siyasetçiler arasına bir yenisi ekleniyor.

Paylaşımda, Lutnick'in, Epstein soruşturması kapsamında Komite önünde ifade vermeye gönüllü olduğu belirtilerek "Amerikan halkına şeffaflık sağlama" konusundaki isteği için teşekkür edildi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan Lutnick, "Komitenin karşısına çıkmayı dört gözle bekliyorum. Yanlış hiçbir şey yapmadım ve durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Axios'un haberinde, Lutnick'in Kongre'ye ifadesini gelecek haftalarda basına kapalı şekilde vereceği ancak sonrasında transkriptinin yayımlanacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Lutnick'in, ailesiyle 2012'de Epstein'in Karayipler'deki adasına gittiğini itiraf etmesinden bu yana ikilinin bağlantılarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında son yayımlanan belgeler de Lutnick'in ayrıca Epstein ile 2014'e kadar birlikte iş yaptığını ve 2018'e kadar iletişimde olduğunu gösteriyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

