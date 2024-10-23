HPV Aşısıyla Kanserden Korunma İmkanı

Ekonomi

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sema Karakaş, Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı sayesinde birçok kanser türünden korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, aşılar, kanser riskini en aza indirmek için büyük rol oynuyor. HPV, özellikle genital kanserlere karşı gösterdiği etkiyle koruyucu aşılar arasında öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sema Karakaş, HPV aşısı sayesinde birçok kanser türünden korunmanın mümkün olduğunu belirterek, "HPV, 200'den fazla alt tipi bulunan bir DNA virüsü. HPV aşısı, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, genital kanserlere karşı yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlar." ifadelerini kullandı.

Genital bölgeyi tutan HPV'nin iki gruba ayrıldığını kaydeden Karakaş, ilkinin genital siğillere neden olan tipler olduğunu, diğerinin ise rahim ağzı kanserlerinin yüzde 99'unun sebebi gösterilen HPV olduğundan bahsetti.

Karakaş, "HPV enfeksiyonu, vücutta belirti vermeden ilerleyebilir ve kanser aşamasına gelene kadar herhangi bir bulguya yol açmayabilir. Bu yüzden tarama ve aşı ile korunmak çok önemli. Dünyada birçok ülkede HPV aşısı, ulusal aşı programlarına dahil edildi." değerlendirmesinde bulundu.

HPV aşısının içerisinde 9 farklı tip bulunduğunu, bunlardan 7'sinin rahim ağzı kanseri ve diğer HPV ilişkili kanserlerden koruma sağladığını vurgulayan Karakaş, "HPV, erkeklerde penis kanseri ve diğer genital kanserlere karşı yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlar. Bu aşı, kanserlerin önüne geçmek adına elimizde bulunan etkili bir yöntem. Aşı sonrası kol ve kas ağrısı dışında ciddi bir yan etkisi yok. Birçok kanser riskini en aza indirmek için HPV aşınızı ihmal etmeyin." şeklinde görüş belirtti.