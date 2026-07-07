HSBC, Türkiye'de Stratejik Değerlendirme Yapıyor

HSBC Grup, Türkiye'de uluslararası ve sınır ötesi bankacılık ihtiyaçları bulunan müşterilerine odaklanma stratejisi doğrultusunda, bireysel bankacılık ile ağırlıklı olarak yurt içinde faaliyet gösteren orta ölçekli kurumsal bankacılık operasyonlarına ilişkin stratejik değerlendirme yapacağını duyurdu.

HSBC Grup'tan yapılan açıklamada, bu kapsamda HSBC Türkiye'nin, bireysel bankacılık faaliyetleri ile ağırlıklı olarak yerel bankacılık hizmeti alan orta ölçekli kurumsal müşterilerine yönelik tüm seçenekleri değerlendireceği ve henüz herhangi bir karar alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu değerlendirmenin HSBC'nin Türkiye'deki Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı faaliyetlerini kapsamadığı ifade edildi.

"HSBC, Türkiye'deki güçlü varlığını sürdürmeye devam edecek"

HSBC'nin küresel ağı içinde Türkiye'nin öneminin farkında olduğu aktarılan açıklamada, HSBC'nin Türkiye'deki güçlü varlığını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda HSBC'nin, uluslararası müşterilerine ve yurt dışında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin büyüme hedeflerine destek vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Stratejik değerlendirme sürecinin HSBC'nin küresel ölçekte yürüttüğü sadeleşme stratejisinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, HSBC'nin stratejisinin, belirgin rekabet avantajının bulunduğu, en fazla büyüme ve müşterilerine destek sağlama fırsatına sahip olduğu alanlarda liderliğini ve pazar payını artırdığı bildirildi.