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HSBC, Türkiye'deki 23 şubesini kapatıyor - Son Dakika

HSBC, Türkiye'deki 23 şubesini kapatıyor

HSBC, Türkiye\'deki 23 şubesini kapatıyor
14.11.2023 18:04  - Güncelleme: 18:23

Dünyaca ünlü dev banka HSBC, Türkiye'deki 23 şubesini kapatma kararı aldı. HSBC, yurt genelindeki şube sayısını 44'e düşürecek.

İngiltere merkezli dev banka HSBC, Türkiye'de şubelerini azaltma kararı aldı. Ülke genelinde 67 şubesi bulunan banka, bunlardan 23'ünün kapısına kilit vuracak. Bankanın Türkiye'deki toplam şube sayısı ise 44'e düşecek.

BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Bankadan konu hakkında BloombergHT'ye yapılan açıklamada, "Birikim Yönetimi ve Bireysel Bankacılık alanındaki faaliyetlerimizi önümüzdeki büyüme fırsatlarından daha da iyi yararlanabilmek üzere yeniden tasarlarken, Kurumsal ve Küresel Bankacılık'ta odağımızı ve hizmetlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Aldığımız aksiyonlar etkinliğimizi artıracak, faaliyetlerimizi optimize edecek ve müşterilerimize Türkiye'deki 44 şubemizle en iyi bankacılık hizmetini sunmamızı destekleyecek" denildi.

TÜRKİYE'DE 1.712 ÇALIŞANI VAR

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, eylül itibarıyla bankanın 67 şubesi ve 1.712 çalışanı bulunuyordu. Banka açıklamasında yeni düzenlemeler sonrası çalışan sayısının nasıl etkileneceği belirtilmedi.

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SON DAKİKA: HSBC, Türkiye'deki 23 şubesini kapatıyor - Son Dakika
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