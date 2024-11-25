HSBC Türkiye Genel Müdürü, Orta Doğu CEO'su Oldu

Ekonomi

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı'nın HSBC Orta Doğu Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandığı bildirildi.

HSBC açıklamasında, şirketin üst düzey liderlik kadrosunda bazı değişiklikler yapıldığı kaydedildi.

HSBC Türkiye Genel Müdürü Kervancı'nın HSBC Orta Doğu CEO'su olarak atandığı belirtilen açıklamada, Kervancı'nın yeni görevinde, HSBC Asya ve Orta Doğu'dan Sorumlu Eş CEO'ları Surendra Rosha ve David Liao'ya rapor vereceği belirtildi.

Kervancı'nın 1996'da HSBC'ye katıldığı ve dönüşüm süreçlerinin yönetimi, iş büyütme ve dalgalı piyasalarda finansal performans sağlama gibi çeşitli alanlarda deneyim sahibi olduğu kaydedildi.