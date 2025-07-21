Huawei'den Eğitim ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm - Son Dakika
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Ekonomi

Huawei'den Eğitim ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm

21.07.2025 13:44
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Huawei, Xinghe Akıllı Ağ Teknolojisi ile eğitim ve sağlık alanlarında dijital dönüşümü destekliyor.

Huawei, eğitim ve sağlık alanlarında dijital dönüşümü desteklemek amacıyla geliştirdiği yeni nesil ağ çözümü Xinghe Akıllı Ağ Teknolojisi'ni duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eğitim ve sağlık gibi toplumun temel hizmet alanlarına odaklanan Xinghe Akıllı Ağ Teknolojisi, ağların yalnızca bağlantı sağlayan sistemler olmaktan çıkarak karar alabilen, hizmetleri optimize edebilen ve tehditlere karşı kendini koruyabilen bir yapıya dönüşmesini sağlıyor.

Huawei, bu teknolojiyle kampüslerde yapay zeka destekli, deneyim odaklı bir bağlantı ortamı sunarken; veri merkezlerinde paket kaybı yaşanmayan ve yüksek verimlilikle çalışan ağ performansına olanak tanıyor. Uçtan uca yapay zeka tabanlı ağ güvenliği sayesinde tehditlere karşı bütünsel bir koruma oluşturuluyor.

Bu çözüm, sektörel ihtiyaçlara özel mimarisiyle öne çıkıyor. Kampüs ağlarında Wi-Fi 7 teknolojisi, Huawei'nin geliştirdiği yüksek yoğunluklu ağ yapısı ve akıllı konumsal algılama yetenekleriyle birleşerek hem eğitim ortamları hem de sağlık hizmetleri için uygun koşullar sunuyor. Fiber üzerinden her odaya 10G hızında özel bant genişliği sağlayan Pasif Ethernet Tümüyle Optik Mimarisi, kablolamada yüzde 75, yönetim düğümlerinde ise yüzde 90 azalma sağlıyor. Bu yapı, yüksek bant genişliği, sade kurulum ve kolay bakım avantajlarıyla güçlü bir ağ temeli sunuyor.

Kampüs ağlarında otonom yönetim sağlıyor

Ağın yönetiminde, dijital haritalama ve yapay zeka destekli otonom bakım sistemleri öne çıkıyor. Huawei'nin geliştirdiği büyük model tabanlı ağ yapay zekası sayesinde, 10 bin kullanıcıya sahip bir kampüs yalnızca tek bir kişi tarafından yönetilebiliyor. Arıza tespiti saniyeler içinde yapılabiliyor ve bu durum, klasik ağ yönetimini otonom sürüş modeline dönüştürüyor.

Veri merkezleri tarafında ise paket kaybını önleyen iLossless algoritması, bilgi işlem performansını yüzde 17 oranında artırıyor. Ağ Süper Yük Dengeleme (NSLB) algoritması, ağın iletim verimliliğini yüzde 98'e çıkararak yapay zeka model eğitiminde yüzde 10 daha fazla verim sağlıyor.

Güvenlik tarafında, Huawei'nin sunduğu yapay zeka destekli entegre savunma sistemi, bulut, uç ve uç nokta arasında güçlü bir bağ kurarak bilinmeyen tehditlerin tespit oranını artırıyor.

Huawei Veri İletişimi Birimi, dünya genelinde 70 binden fazla eğitim kurumu ve 10 binden fazla sağlık kurumunun yüksek kaliteli ağ altyapısına kavuşmasına katkı sağladı. Şirket, 3 binden fazla iş ortağıyla çalışarak dijital dönüşüm yolculuğunda eğitim ve sağlık sektörlerinin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Huawei, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Huawei'den Eğitim ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm - Son Dakika

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