Huawei'den XMAGE 2024 Sergisi İstanbul'da Tamamlandı

Ekonomi

Huawei'nin XMAGE 2024 Mobil Fotoğrafçılık Sergisi, İstanbul'da sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sergi, mobil görüntülemenin geleceğini kutlamak için fotoğraf meraklılarını, içerik üreticileri ve sektör liderlerini bir araya getirdi.

Sergide dünyanın dört bir yanından fotoğraflar sergilendi ve Huawei'nin mobil görüntüleme alanındaki gelişimi vurgulandı. Etkinliğe, aralarında Çin Büyükelçiliği Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan'ın da bulunduğu yerel devlet adamları katıldı.

Sergide ayrıca XMAGE 2024 Küresel Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları da açıklandı.

Açıklamada görüşlerine etkinlikteki konuşmasına yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Louis Lu, fuarın açılış Huawei'nin mobil fotoğrafçılıkta öncü olmaya devam edeceğini belirtti.

Huawei'nin mobil fotoğrafçılık alanındaki liderliğinin bir sembolü olduğunu aktaran Lu, "XMAGE teknolojik ilerlemelerimizi ve mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya olan bağlılığımızı sergiliyor. Sergi, son 12 yılda ne kadar yol kat ettiğimizi gösteriyor ve mobil görüntülemenin geleceği konusunda heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Kıdemli Marka Direktörü Pan Chaoyue de XMAGE'yle kullanıcılara, Huawei'in mobil görüntüleme inovasyonunun merceğinden kendi hikayelerini yaratmaları ve anlatmaları için ilham verdiklerini kaydetti.

Çin Büyükelçiliği Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian, serginin Çin ve Türkiye arasındaki kültürel ve yaratıcı bağları güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Teknoloji ve sanatın uluslarımızı birleştirmedeki dönüştürücü gücünü sergilemektedir." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan da XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi'nin İstanbul'da gerçekleştirilmesinin, şehrin kültür ve sanat merkezinin evrensel çalışmalarını bir kez daha vurguladığını ifade etti.

Serginin küratörü Attila Durak ise mobil fotoğrafçılığın hayatın anlarını yakalamak için paha biçilmez bir araç olduğunu ve Huawei'nin kullanıcılarına benzersiz deneyimler sunmak için fotoğraf teknolojisinin sınırlarını zorlamaya kararlı olduğunu kaydetti.