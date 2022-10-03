Avrupa Bilişim Enerji Verimliliği Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Avrupa Bilişim Enerji Verimliliği Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi

03.10.2022 12:00
Avrupa Bilişim Enerji Verimliliği Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi

Huawei, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Bilişim Enerji Verimliliği Zirvesi 2022'ye ev sahipliği yaptı.

Huawei, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Bilişim Enerji Verimliliği Zirvesi 2022'ye ev sahipliği yaptı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, çeşitli ülkelerden yaklaşık 300 davetlinin katıldığı etkinlikte, telekom sektöründe harcanan enerjinin azaltılmasının yolları tartışıldı.

Zirveye, Huawei'in operatör müşterilerinden ve iş ortaklarından oluşan uzmanlar katıldı. Oyuncu ve çevirmen Ece Dizdar'ın sunduğu, teması "yeşil geleceği aydınlatmak" olarak belirlenen etkinlikte Huawei, bilişim alanındaki enerji trendlerini katılımcılarla paylaştı.

Bilişim sektöründe sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren iki uluslararası kuruluş olan GeSI ve CDP'nin de destek verdiği organizasyon, açılış konuşmalarıyla başladı.

"Hedefleri başarıp, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakalım"

Açıklamada zirvedeki konuşmasına yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, etkinliğin dijital sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularını tartışmaya imkan verdiğini belirtti.

Bilişim teknolojilerinin dünyada birbirleriyle bağlantılı yaklaşık 5 milyar insanın hayatının her alanını etkilediğine dikkati çeken Sayan, bilişim sektöründeki her paydaşın sürdürülebilir çözümlere odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Sayan, "Bilişim alanında enerji verimliliğini sağlamak için iki hedef var. Birincisi, tüketilen enerjiyi azaltıp bunu yenilenebilir kaynaklardan elde etmek. İkincisi ise bilişimin her alanında harcanan enerjiyi, akıllı çözümlerle an aza indirmek. Gelin sektördeki tüm paydaşlar olarak bu hedefleri başarıp, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakalım." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Lijing de, "Türkiye'de 20 yıldır yenilikçi projelerimizle iz bırakmaya ve yerel ortaklıklar kurmaya devam ediyoruz. Bir yandan şirketlerin ve konutların güneş enerjisinden faydalanmalarını sağlayan ürünler sunarken, bir yandan da ürünlerimizin harcadığı enerjiyi en aza indirecek çözümler geliştiriyoruz. Kurumsal bir Türkiye vatandaşı olarak, yeşil dönüşüm için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantının ikinci bölümünde mobil operatör yöneticileri ve iş ortakları temsilcileri, bilişim alanında enerji verimliliğini artıran başarılı örnekleri katılımcılarla paylaştı, ardından Huawei'in bu alanda geliştirdiği ürünlerin tanıtıldığı salonu gezerek, şirketin uzmanlarından bilgi aldı. Zirvenin ikinci gününde ise katılımcılar, İstanbul çevresindeki çevreci baz istasyonu turuna katıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Bilişim Enerji Verimliliği Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika

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