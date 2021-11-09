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Huawei nova 9 Türkiye'de ön satışta - Son Dakika

Huawei nova 9 Türkiye'de ön satışta

09.11.2021 13:19
Huawei nova 9 Türkiye'de ön satışta

Huawei, akıllı telefonu nova 9'u Türkiye'de ön satışa açtı.

Huawei, akıllı telefonu nova 9'u Türkiye'de ön satışa açtı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, nova ailesine eklenen en son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatılarak kullanıcılara yüksek kalitede fotoğraf deneyimi vaat ediyor. Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, mükemmel pil ömrü ve 66W Huawei SuperCharge yer alıyor.

Yeni akıllı telefon, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve 32MP ön kamera ile donatıldı. Günün hangi saatinde olursa olsun, istenildiği anda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebiliyor.

Extreme Night Shoot ve Night Selfie Video özellikleri ile karanlıkta hem ön hem de arka kamera ile 4K çözünürlükte çekim yapılabiliyor. Üstelik hem ön hem de arka kameralarda bulunan AIS Video Stabilization teknolojisi sayesinde el titremesi artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Huawei nova 9 arka kamera, Ağır Çekim ve Hızlandırılmış videoların çekilmesini de destekleyerek videolarını oluşturanlar için eğlenceli ve ilginç seçenekler sunuyor.

nove 9 4300 mAh pile sahip

Huawei nova 9, tamamen şarj olması 38 dakika süren yüksek kapasiteli 4300 mAh pile sahip. 66W Huawei SuperCharge desteği sayesinde sıfırdan yüzde 53'e kadar şarj olması ise yalnızca 15 dakika sürüyor.

Huawei nova 9, 6nm Snapdragon 778G 4G mobil platformunu kullanıyor. Performansı güçlü ve telefonun kullanıcılarını tüm günlük etkinliklerde desteklemesine olanak tanıyor. HUAWEI nova 9 ayrıca, telefonun sıcaklığını akıllıca algılayan ve performansı cihazı serin tutmak için ayarlayan bir VC Sıvı Soğutma ve Grafen soğutma sistemleri ile donatıldı.

1,07 milyar renk (10 bit) oluşturabilen 6,57 inç ekrana sahip Huawei nova 9, daha sürükleyici görseller üretmek için 120 Hz'e kadar ekran yenileme hızını, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızını ve P3 renk gamını destekliyor. Huawei nova 9, Huawei'nin gelişmiş soğutma çözümü ve AI teknolojisi ile tamamlanan Snapdragon 778G 4G mobil platformu sayesinde hem günlük görevlerde hem de eğlence sırasında hızlı, sorunsuz ve güçlü bir performans sunuyor.

Türkiye, Fusion, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei nova 9 Türkiye'de ön satışta - Son Dakika Ekonomi


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