Huawei Watch GT 5 Rekor Satışla Çıktı

Ekonomi

Huawei'nin Watch GT 5 akıllı saat serisi, piyasaya çıktığı ilk dört günde, bir önceki modeline göre 6 kat fazla satış yaparak rekor kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Watch GT 5 serisi, piyasaya sunulduğu ilk günden itibaren gösterdiği satış başarısıyla dikkati çekti.

İlk dört günde bir önceki Watch GT 4 modelinden 6 kat fazla talep gören seri, ilk gün ön satış verilerine göre ise Watch GT 4'ün aynı dönemdeki satış performansını 8 kat geride bıraktı.

Huawei Watch GT 5 serisi, uzun pil ömrü, gelişmiş sağlık takibi ve spor aktiviteleri için sunduğu geniş uygulama seçenekleriyle öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği yeni sensör teknolojileri ve 14 güne varan pil ömrü, cihazın öne çıkan diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wan Fei, Watch GT 5'in başarısında Türkiye'de düzenlenen doğrudan tüketiciye yönelik etkinliklerin etkisine dikkati çekti.

Fei, " İstanbul'da teknoloji meraklılarına yönelik düzenlenen etkinliklerle, en yeni akıllı saat teknolojileri doğrudan son kullanıcıya tanıtılırken, toplum da bu yenilikler hakkında bilinçlendiriliyor. Huawei, bir sonraki tüketici etkinliğini Ankara'da gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.