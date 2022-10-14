Huawei Wesight çözümü Doğa HSE ile daha fazla sektöre ulaşacak

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, yapay zeka destekli iş sağlığı ve güvenliği çözümü WeSight'ı geliştirerek pazara sundu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge Merkezi'nde görev alan Türk mühendisler tarafından geliştirilen WeSight, madenler, şantiyeler ve üretim tesisleri gibi çalışma alanlarında iş kazalarını önlemeyi ve bu kazalara neden olabilecek koşulları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve Doğa HSE, Wesight'ın daha fazla endüstriye ve kuruma ulaşmasını sağlamak ve bu teknolojinin farklı sektörlerde kullanımını arttırmak amacıyla iş birliğine gitti. Bu iş birliği kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetleri veren Doğa HSE, Huawei Wesight'ı hem tek yetkili distribütör olarak Türkiye'de faaliyet gösteren firmalara hem de genel distribütör olarak, dünyada çalıştığı ulusal ve uluslararası şirketlere tanıtacak ve ulaştıracak.

-"Bir çözüm sunmuş olmaktan dolayı son derece mutluyuz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Ticari Büyüme Departmanı Direktörü Tunca Taşçı, şunları kaydetti:

"Huawei SaaS (hizmet olarak yazılım) ürünlerimizle farklı sektörlerde ve iş alanlarında müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek, dijitalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Wesight ürünümüz, yapay zeka teknolojisi ile belirlenen senaryoların kameralar aracılığıyla tespitini yaparak, iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir teknolojik katkı sağlıyor. Bu alanda dünya çapında bir deneyime sahip olan Doğa HSE ile yaptığımız bu iş birliği ile kurumların iş sağlığı ve güvenliği standartlarında çok daha iyi bir noktaya gelmelerine yardımcı olacağımıza inanıyorum. Buradaki en önemli konu, çalışanların can güvenliğinin daha az risk altında olmasıdır. Bunun haricinde, sektörlerin ve kurumların iş verimliliklerinin artmasına yardımcı olan bir çözüm sunmuş olmaktan dolayı son derece mutluyuz"

Nortinvest-Doğa HSE Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Güven ise yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de sosyal güvenlik kurumu verilerine göre, 2020 yılında 384 bin 262 iş kazası meydana gelirken, bu kazalarda bin 231 can kaybı yaşandı. 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma toplantısında, tüm çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamının teşvik edilmesine yönelik çağrılar yapıldı. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan yatırım ve çalışmalar, kaza frekans oranlarını, hastalığa bağlı gün kayıplarını, maddi kayıpları ve sigorta prim kayıplarını azaltırken, üretimi, çalışan memnuniyetini ve kuruma bağlılığı artırarak, şirketlerin saygınlığına katkıda bulunuyor. Etkin olmayan iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ise mesleki hastalıklar ve iş kazaları sonucu önemli kayıplara yol açıyor. Doğa HSE olarak, bu alanda bir değişim yaratmak için yola çıktığımızda, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı için, 'Önce İnsan' yaklaşımını her zaman için ön planda tuttuk. WeSight ile dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak öncelikli hedefimiz. Vizyoner, sektöre katma değer ve çözüm sağlamaya odaklı, uluslararası standartlardaki bakış açımızla, bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Tek merkezden çoklu risk kontrolü

WeSight, mevcut sistemlere kolay entegre olabilen yapısıyla, akıllı güvenlik çözümlerini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Ekstra kamera yatırımı gerektirmeyen Wesight bulut tabanlı ve hibrit model olarak çalışabiliyor. İş güvenliği alanında sürekli otomasyon sağlayan WeSight, işyeri ve çalışan güvenliğini sağlamak için birçok farklı özelliği bir arada sunuyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun tüm hükümlerine uygun olarak geliştirilen WeSight'ın yapay zeka desteğiyle öne çıkan genel özellikleri arasında, alan kontrolü, ses analizi, kişisel koruyucu ekipman kontrolü, hareketsiz kalma tespiti, davranış ihlali tespiti, mesafe ihlali tespiti ve yangın algılama yer alıyor.

Açıklamada yer verilen, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 verileri, her yıl 2,3 milyon çalışanın iş kazası yaşadığını ve 2 milyon çalışanın iş kazaları sebebiyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Bu rakamların mümkün olduğunca düşürülmesini amaçlayan WeSight, çalışanların koruyucu ekipman kullanıp kullanmadığını takip ederken, yasaklı alanlara erişim ihlallerini ve kazalara yol açabilecek olayları izleyen teknolojik bir çözüm olma özelliğine sahip. Sistem herhangi bir risk veya ihlal tespit ettiğinde, yetkilileri otomatik olarak uyarıyor.