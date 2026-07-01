Huğlu Savunma'nın Yeni Silahları İhracatta - Son Dakika
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Huğlu Savunma'nın Yeni Silahları İhracatta

01.07.2026 11:21
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Konya'da üretilen 'Mohaç' tabanca ve 'Ovis' silahları, ABD ve diğer ülkelere başarıyla ihraç ediliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Huğlu Savunma AŞ'nin ürettiği "Mohaç" adlı tabanca ve "Ovis" isimli keskin nişancı silahı, talep doğrultusunda farklı ülkelere gönderiliyor.

Huğlu Savunma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdüssamet Güzel, AA muhabirine, ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl yüzde 20'lik büyüme beklediklerini anlatan Güzel, "Buna yeni yaptığımız ürünlerin katkısı çok fazla. Geçen yılı yaklaşık 13 milyon dolar ihracatla kapattık." dedi.

Güzel, üretimine başlanan "Mohaç" ve "Ovis"in çeşitli fuarlarda sergilendiğini dile getirdi.

Silahların bazı ülkelerden talep görmeye başladığını vurgulayan Güzel, "Şu anda en yoğun talep aldığımız ürün Mohaç. Almanya, Polonya, Malezya gibi ülkelere ihracatını yaptık. Ciddi sayıda da içeriden bekleyen siparişlerimiz var. Bazı izin süreçlerini tamamladıktan sonra Amerika'ya da ihracatımız başlayacak." diye konuştu.

Güzel, 9 milimetrelik makineli tabanca "Mohaç"ın askeriyede kullanılabilmesi için tam otomatik, sivilde kullanılabilmesi için de yarı otomatik versiyonlarının üretildiğini söyledi.

Aylık üretim adedini 1000'e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Güzel, "Askeri satış süreçlerinde, birtakım ihale süreçleri ve teknik şartnameler gibi prosedürler var. Hem sivil hem de savunma konusunda satışlarımız sürüyor. Silahı, Avrupa'da bazı ülkelerde polis, askeriye ve çeşitli özel güvenlik güçlerinin kullanımı için test aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

"Ovis"in farklı kalibredeki modelleri üretilecek

Güzel, adını Anadolu yaban koyunundan alan keskin nişancı tüfeği "Ovis"in de hem sivil hem de bazı ülkelerin askeri kanallarından ihracatının gerçekleştiğini bildirdi.

İzmir Foça'da düzenlenen keskin nişancı yarışlarında "Ovis" ile hedeflerin başarıyla vurulduğuna değinen Güzel, şunları kaydetti:

"Bu silahın özellikle Amerika'ya av tipi versiyonunu ihraç etmeye başladık. Nijerya Deniz Kuvvetlerine bu silahı teslim ettik. Ovis, bizim gibi silah üreticisi firmaların olduğu ve askeri atıcıların yarıştığı bir organizasyonda, 600 metre ile 1200 metre arasındaki hedefleri başarıyla vurdu. Aylık 500 adetlik bir üretim kapasitemiz var. Şu anda bunun farklı kalibrelerinin üretimi için çalışma yapıyoruz."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, İhracat, Savunma, Ekonomi, Mohaç, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Huğlu Savunma'nın Yeni Silahları İhracatta - Son Dakika

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