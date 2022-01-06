Üye Girişi
Hükümete TESK'ten çağrı: Sigara ve alkole yapılan yüksek zamdan vazgeçilmeli, aksi halde kaçakçılık artar - Son Dakika

Hükümete TESK'ten çağrı: Sigara ve alkole yapılan yüksek zamdan vazgeçilmeli, aksi halde kaçakçılık artar

06.01.2022 15:13

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alkol ve sigaraya yapılan yüzde 47'lik ÖTV zammından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Yüksek orandaki zammın kaçakçılığı ve ölümleri artıracağını belirten Palandöken, "Bu fiyat artışları kaçak sigara ve alkol satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır" sözlerine yer verdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alkol ve sigarada yüzde 47.4 oranındaki ÖTV artışının enflasyonun üzerinde olduğunu ve halkın alım gücünü zorlayacağını belirterek, kaçak alkol üretimi ve satışını artırabileceğini söyledi.

TESK'ten hükümete çağrı: Sigara ve alkole yapılan yüksek zamdan vazgeçilmeli, aksi halde kaçakçılık artar
Bendevi Palandöken

"ZAM İLE SATIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLMEZ"

Palandöken, "Bu fiyat artışları kaçak sigara ve alkol satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümleri daha da yükseltecektir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Enflasyon üzerinde sigara ve alkole yapılan bu orantısız zam artışından esnafın olumsuz etkilenmemesi, vatandaşın kaçağa yönelmemesi hem de devletimizin vergi kaybı yaşamaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkolden 2-3 milyar, sigaradan ise 3-4 milyar olmak üzere ortalama 6-7 milyar lira yıllık kaybı var. En önemlisi zam ile alkol ve sigara satışlarının önüne geçilmez. Yapılması gereken halkımızın bilinçlendirilmesidir. Bunun için de alkol ve sigaranın zararları her platformda anlatılmalı" dedi.

YORUMLAR
500

Türkiye, Esnaf, Vergi, Alkol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hükümete TESK'ten çağrı: Sigara ve alkole yapılan yüksek zamdan vazgeçilmeli, aksi halde kaçakçılık artar - Son Dakika Ekonomi


94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım         
14:59
Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu         
14:52
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Paraguay'da halk panikte! Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı Paraguay'da halk panikte! Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı         
14:12
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
15:10 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma
15:07 Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti
14:59 Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım
14:55 Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!
14:36 Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
14:33 Annesini öldüren genç kız, amcasına gidip ağlamış
14:31 İntikamın böylesi! Bomba yapmayı öğrendi, eşinin patronunun aracına yerleştirdi!
14:27 Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:20:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hükümete TESK'ten çağrı: Sigara ve alkole yapılan yüksek zamdan vazgeçilmeli, aksi halde kaçakçılık artar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement