Hurda Otomobil Malzemelerinden Traktör Yapıldı

Hurda otomobil malzemelerinden traktör yaptı

Kırşehir'li demirci ustası Ramazan Kızıl:

"10 günde hurda araç malzemelerinden motor üretimi yaptım seri üretime destek istiyorum"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de demir ustası Ramazan Kızıl, sanayide hurda araba malzemelerinden motor üretti.

Kılıçözü Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir ustası Ramazan Kızıl, el emeği ve tecrübesiyle hurda araba malzemelerinden motor üretimi yaptı. 10 günde motor üretimini tamamlayan Kızıl, maliyeti düşük şekilde seri üretime geçmeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıllarda da hurda araçlardan denemeleri olduğunu aktaran Kızıl, eksikleri gidererek tamamladığı motoruyla sanayi esnafının ve genç girişimcilerinde odak noktası oldu. Kızıl, "İki dönüm bahçem var. Büyük traktörle sürdüğüm zaman yarısından fazlasını geri çiğniyor. Bize küçük traktör lazımdı ve fiyatlarda pahalı olduğundan hurda malzemeleri değerlendirdim. Şanzıman ve Diferansiyel eski hurda bir aracın hurda araçlardan sanayide toparlama yaptım. TOGG otomobilinin yapılış süreci beni tetikledi. Bana büyük oranda destek ve katkı sundu. Farklı katkılarda maliyeti düşürerek daha gelişmiş halini yapmak istiyorum" diye konuştu.

"Esnaflar gurur duydu"

Demirci ustasının çalışması Kırşehir Sanayi Sitesinde de geniş yer buldu. Sanayi esnafı İsa Çözen, "Ramazan ustayla komşuyuz. Yapılan traktörün çalışmaları iki yıl önce başlamıştı. Eski traktör parçalarını yeniden revize ettik. Kırşehir adına mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.