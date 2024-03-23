Hurdaya Ayrılan Gemilere Yeni Gemi İnşası İçin Teşvik Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Hurdaya Ayrılan Gemilere Yeni Gemi İnşası İçin Teşvik Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile hurdaya ayrılacak 20 yaş ve üzeri ticari gemi, deniz ve iç su araçlarına yönelik teşviklerde değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, hurda teşvikinden faydalanmak isteyenlerin başvuru süresi kaldırıldı ve ağırlık üst sınırı 5 bin grostondan 50 bin grostona yükseltildi. Başvurular, geminin yaşı, tonajı ve sefer bölgesi dikkate alınarak değerlendirilecek ve kabul edilen yararlanıcılar, 7 ay içerisinde yeni geminin inşasına yönelik sözleşme yaparak Denizcilik Genel Müdürlüğüne ibraz etmek zorunda olacak.

23.03.2024 10:41  Güncelleme: 10:44
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Hurdaya ayrılacak 20 yaş ve üzerindeki ticari gemi, deniz ve iç su araçlarının yerine inşa edilecek araçlara yönelik teşviklerle ilgili düzenlemeye gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi inşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 20 yaş ve üzeri hurdaya ayrılacak ticari gemi, deniz ve iç su araçları için ağırlık üst sınırı 5 bin grostondan 50 bin grostona yükseltildi.

Hurda teşvikinden faydalanmak isteyenlerin "her yılın haziran ayı içerisinde" başvuru yapabileceklerine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Hurda teşviki başvuruları, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçe imkanları doğrultusunda, her yıl 50 bin grostonu geçmemek üzere, en fazla 10 gemi için, geminin yaşı, tonajı ve sefer bölgesi dikkate alınarak değerlendirilecek.

Başvurusu kabul edilen yararlanıcının, teşvik uygunluk belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 7 ay içerisinde yüklenici ile yeni geminin inşasına yönelik sözleşme yaparak Denizcilik Genel Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekecek.

Başvuru aşamasında hurdaya ayrılacak gemiye ait denize, iç suya elverişlilik ile su aracı uygunluk belgelerinden birisi olacak.

Yararlanıcı, hurda teşvik tutarı ödemesi için, yerli katkı oranını içeren klas kuruluşu veya yeminli mali müşavir raporuyla birlikte geçerli tekne inşa sigortasını Denizcilik Genel Müdürlüğüne sunacak.

Öte yandan yönetmeliğin, geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1'inci maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hurdaya Ayrılan Gemilere Yeni Gemi İnşası İçin Teşvik Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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