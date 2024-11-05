Hurma Suyuyla Yenilenen Tahin Helvası

Ekonomi

Geleneksel lezzette yenilik

SİVAS - Sivas'ta, lezzet mirasına yeni bir dokunuş yapıldı. Geleneksel tahin helvasında şeker yerine hurma suyu kullanılmaya başlanıldı.

Türkiye'nin geleneksel tatlarından tahin helvası kahvaltı sofralarında başrolde yer alıyor. Hem besleyici hem de enerji veren yapısı sayesinde özellikle kış aylarında tercih edilen tahin helvası, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve tok tutmasıyla da bir hayli dikkat çekiyor. Tahin ve pekmezle hazırlanan bu lezzet, yüzyıllardır Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olmayı sürdürürken Sivas'ta bir gıda firması bu geleneksel lezzete farklı bir dokunuş yaptı. Şeker yerine hurma suyu kullanarak tatlandırılan helvalar oldukça rağbet görüyor.

Hurma suyunun birçok faydası olduğunu belirten firmanın Gıda Mühendisi Hiranur Aktaş, "İçerdiği vitaminler neticesinde sindirime yararlı oluyor. Özellikle çocuklar ve şeker hastaları için oldukça faydalı" ifadelerine yer verdi. Helvalarını halen geleneksel şekilde ürettiklerinin de vurgusunu yapan Aktaş, "Helvanın daha çok telli olması için geleneksel yöntemi bırakmıyoruz. Aynı şekilde kutulara dolum işlemlerini de yine kendimiz yapıyoruz. Bu lezzeti de tamamen eski usul yapmamıza bağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklar ve şeker hastaları için oldukça faydalı"

Helva yapımında şeker yerine hurma suyu tercih ettiklerini belirten Aktaş, "Helva üretimi yapıyoruz. Bu helvalarımızın tahinli, kakaolu, fıstıklı ve hurma suyuyla tatlandırdığımız çeşitleri var. Hurma suyuyla tatlandırılmış helva çeşitleri son günlerin trendi. Helva yapımında hurma suyunu şeker yerine kullanıyoruz. Aynı zamanda hurma suyunun birçok faydası var. İçerdiği vitaminler neticesinde sindirime yararlı oluyor. Özellikle çocuklar ve şeker hastaları için oldukça faydalı. Biz makinelerle değil tamamen geleneksel usulde üretiyoruz. Helvanın daha çok telli olması için geleneksel yöntemi bırakmıyoruz. Aynı şekilde kutulara dolum işlemlerini de yine kendimiz yapıyoruz. Bu lezzeti de tamamen eski usul yapmamıza bağlıyoruz. Yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle talep de artıyor. Günde ortalama beş kazan üretiyoruz bu da bir tona tekabül ediyor. Hem şehir dışı hem de yurtdışından oldukça rağbet görüyor" dedi.