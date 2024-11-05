Hurma Suyuyla Yenilenen Tahin Helvası - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hurma Suyuyla Yenilenen Tahin Helvası

Sivas'ta geleneksel tahin helvasında şeker yerine hurma suyu kullanılmaya başlandı, rağbet görüyor.

05.11.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel lezzette yenilik

SİVAS - Sivas'ta, lezzet mirasına yeni bir dokunuş yapıldı. Geleneksel tahin helvasında şeker yerine hurma suyu kullanılmaya başlanıldı.

Türkiye'nin geleneksel tatlarından tahin helvası kahvaltı sofralarında başrolde yer alıyor. Hem besleyici hem de enerji veren yapısı sayesinde özellikle kış aylarında tercih edilen tahin helvası, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve tok tutmasıyla da bir hayli dikkat çekiyor. Tahin ve pekmezle hazırlanan bu lezzet, yüzyıllardır Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olmayı sürdürürken Sivas'ta bir gıda firması bu geleneksel lezzete farklı bir dokunuş yaptı. Şeker yerine hurma suyu kullanarak tatlandırılan helvalar oldukça rağbet görüyor.

Hurma suyunun birçok faydası olduğunu belirten firmanın Gıda Mühendisi Hiranur Aktaş, "İçerdiği vitaminler neticesinde sindirime yararlı oluyor. Özellikle çocuklar ve şeker hastaları için oldukça faydalı" ifadelerine yer verdi. Helvalarını halen geleneksel şekilde ürettiklerinin de vurgusunu yapan Aktaş, "Helvanın daha çok telli olması için geleneksel yöntemi bırakmıyoruz. Aynı şekilde kutulara dolum işlemlerini de yine kendimiz yapıyoruz. Bu lezzeti de tamamen eski usul yapmamıza bağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklar ve şeker hastaları için oldukça faydalı"

Helva yapımında şeker yerine hurma suyu tercih ettiklerini belirten Aktaş, "Helva üretimi yapıyoruz. Bu helvalarımızın tahinli, kakaolu, fıstıklı ve hurma suyuyla tatlandırdığımız çeşitleri var. Hurma suyuyla tatlandırılmış helva çeşitleri son günlerin trendi. Helva yapımında hurma suyunu şeker yerine kullanıyoruz. Aynı zamanda hurma suyunun birçok faydası var. İçerdiği vitaminler neticesinde sindirime yararlı oluyor. Özellikle çocuklar ve şeker hastaları için oldukça faydalı. Biz makinelerle değil tamamen geleneksel usulde üretiyoruz. Helvanın daha çok telli olması için geleneksel yöntemi bırakmıyoruz. Aynı şekilde kutulara dolum işlemlerini de yine kendimiz yapıyoruz. Bu lezzeti de tamamen eski usul yapmamıza bağlıyoruz. Yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle talep de artıyor. Günde ortalama beş kazan üretiyoruz bu da bir tona tekabül ediyor. Hem şehir dışı hem de yurtdışından oldukça rağbet görüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hurma Suyuyla Yenilenen Tahin Helvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 20:57:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hurma Suyuyla Yenilenen Tahin Helvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.