Hürmüz Boğazı'nda Gemi Geçişleri Artışta - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Gemi Geçişleri Artışta

25.06.2026 16:47
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Hürmüz Boğazı'nda 70 ticari gemi geçişiyle 28 Şubat'tan sonra en yüksek günlük trafik kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'nda dün 70 ticari gemiyle 28 Şubat'tan sonraki en yüksek günlük gemi geçişi kaydedildi.

Küresel ticaret için stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'ndan ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan önce günlük ortalama 130 gemi geçiş yapıyordu.

Savaşın başladığı gün (28 Şubat) gemi geçişleri 78'e geriledi ve bu tarihten itibaren savaş öncesi seviyenin yüzde 90 altına kadar indi.

ABD ve İran arasında 14 Haziran'da savaşın sona erdirilmesini ve sorunların müzakereler yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata varılması ve bu mutabakatın 18 Haziran'da imzalanarak yürürlüğe girmesi sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği belirgin şekilde artmaya devam ediyor.

AA muhabirinin veri analitik şirketi Kpler verilerinden derlediği bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'nda 24 Haziran'da 70 ticari gemi geçişiyle 28 Şubat'tan sonra görülen en yüksek günlük trafik kaydedildi. Gemi geçişleri günlük bazda yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve İran limanlarından hareket eden ve en az 11 milyon varil ham petrol taşıyan süper tankerler dün boğazdan geçiş yapan gemiler arasında yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a ham petrol tankeri yolda

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaklaşık bir milyon varil ham petrol taşıyan Yunanistan bayraklı Prudent Warrior tankeri, Yunanistan'a doğru yol alıyor. Savaşın başından beri Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin büyük bir kısmının Asya ve bazı Afrika ülkelerine gittiği dikkate alındığında, Yunanistan savaş sonrası ilk sevkiyat gerçekleştirilen batılı ülkelerden biri oldu.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yüklü ve 1,8 milyon varilin üzerinde kirli petrol ürünleri taşıyan 2 petrol tankeri ve Kuveyt'ten 500 bin varil temiz petrol ürünüyle ayrılan bir diğer petrol tankeri de 24 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

Boğazdan dün geçen diğer gemiler arasında kuru yük, LPG, tahıl ve gübre taşıyanlar da yer aldı.

Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günde 15 milyon varili ham petrol ve 5 milyon varili petrol ürünleri olmak üzere 20 milyona yakın petrol sevkiyatı gerçekleşiyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hürmüz Boğazı'nda Gemi Geçişleri Artışta - Son Dakika

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