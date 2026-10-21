Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik Brent petrolü 110,34 dolara taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik Brent petrolü 110,34 dolara taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla 110,34 dolardan işlem görüyor; fiyat kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 arttı. İran'ın Hürmüz Boğazı açıklamaları, bölgedeki gerginlik ve ABD ham petrol stoklarındaki düşüş beklentisi fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 110,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 111,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 108,79 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 110,34 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 99,25 dolar oldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik şartlarından taviz vermeyeceği beklentisini güçlendiren açıklamalar, bölgede devam eden gerginlikler ve ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş etkili oldu.

Dün, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik girişimlere ilişkin haber akışı ve Katar ile Pakistan'ın taraflara uzlaşma önerisi sunduğunun bildirilmesiyle 105,95 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın açıklamalarının ardından yeniden yükselişe geçti.

Kalibaf'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran tarafından sunulan şartları yerine getirmediği sürece Tahran'ın güvenini kazanamayacağını belirtmesi, boğazdaki petrol sevkiyatına ilişkin belirsizlikleri ve küresel arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Ülkesinin uzun yıllardır ABD'ye güven duymadığını vurgulayan Kalibaf, Washington yönetiminin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bu güvensizliği daha da artırdığını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai de zenginleştirilmiş nükleer maddelerin hiçbir koşulda İran dışına çıkarılmayacağını ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların kısa vadede çözülemeyeceğine ilişkin beklentileri güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Bunun yanı sıra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "bir süper tankerin" deniz mayınına çarptığını ve ardından patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Tankerin radar ve navigasyon sistemlerini kapatarak uyarıları dikkate almadığı ve Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izin verilmeyen" rotadan geçmeye çalıştığı ifade edildi.

Bu durum küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip boğazda taşımacılığın daha fazla aksayabileceğine yönelik kaygıları güçlendirerek fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 930 bin varil düştüğünü öngördü. Piyasa beklentisi stoklarda 1 milyon 300 bin varillik düşüş yaşanacağı yönündeydi.

Piyasada stokların beklenenden fazla azalması, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdı. ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 114,95 doların direnç, 99,79 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıHamster CoinEkonomiEnerjiFinansİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
Sonunda Barcelona’yı da yendiler 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
SPK’dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz
Samsun’da yasak aşk kavgası 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler
10:06
Fon soruşturmasında Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı Aile fertlerinin tüm malvarlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı! Aile fertlerinin tüm malvarlıkları donduruldu
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:31
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
09:24
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
09:11
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı 3 gözaltı
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:10:46. #7.12#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik Brent petrolü 110,34 dolara taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei